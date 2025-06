Apple Music porta AutoMix con iOS 26: cos’è e come funziona

Saranno moltissime le novità che introdurrà il nuovo sistema operativo mobile di Apple, iOS 26. Tra queste una sembra essere destinata ad Apple Music e mira a migliorare sensibilmente l’esperienza d’ascolto. La nuova funzione si chiama AutoMix ed è attiva di default subito dopo l’aggiornamento. La transizione tra i vari brani musicali verrà gestita in maniera intelligente, diventando fluida ed estremamente coerente senza presentare pause e stacchi improvvisi.

Il sistema sfrutta un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, che analizza in tempo reale il ritmo della canzone in riproduzione e di quella successiva. In questo modo, Apple Music riesce a effettuare un cambio morbido e quasi impercettibile tra due tracce, creando una continuità sonora che ricorda quella dei mixatori professionisti.

Dove si attiva e come funziona AutoMix per gli utenti Apple Music

La funzione è accessibile dal percorso Impostazioni > App > Musica, alla voce Transizioni Brani. Qui è possibile scegliere tra tre opzioni diverse tra loro e molto creative per chi ama la musica:

AutoMix, che affida alla logica del sistema il momento ideale per passare da una traccia all’altra;

Crossfade, che permette di impostare una durata fissa per la sovrapposizione tra i brani;

Nessuna transizione, per chi preferisce uno stacco netto tra le canzoni.

Tra queste, AutoMix rappresenta l’opzione più dinamica, in quanto valuta il momento giusto per intervenire, adattandosi al contenuto in ascolto.

A differenza di altre novità legate all’universo Apple Intelligence, questa funzione non è vincolata ai modelli di iPhone più recenti. Infatti, AutoMix è disponibile su tutti i dispositivi compatibili con iOS 26, a partire da iPhone 11.

Sebbene Apple abbia sottolineato l’uso di strumenti basati sull’AI, non ha incluso AutoMix all’interno delle funzionalità etichettate sotto la nuova piattaforma di intelligenza artificiale, rendendola così accessibile a un pubblico molto ampio. Un cambiamento forse marginale per alcuni, ma che può trasformare l’ascolto quotidiano in qualcosa di decisamente più coinvolgente.