Euronics: lo shopping non è mai stato tanto da URLO

Sei pronto per un Halloween alla Little Shop of Horrors? Immagina tutto con luci stroboscopiche, suoni misteriosi e risate improvvise riempiono la stanza. E tra un passo di danza e un urlo teatrale, arriva Euronics, che trasforma il catalogo in un palco dove la tecnologia prende vita. Ogni gadget è un protagonista, ogni sconto un numero musicale: non serve recitare, basta sfogliare le pagine per sentire il ritmo del risparmio. Le ombre si muovono, la musica risuona e tu sorridi, consapevole che la notte diventerà un’esplosione di divertimento e convenienza. P.S. Se non conosci questo musical potresti sempre approfittare di Euronics e comprare una TV bella grande per guardarlo in HD e recuperare!

Euronics porta in volantino delle promo iper folli

Da Euronics, la Dyson V11 Fluffy Nickel/Red costa ora in esclusiva solo qui €399, pronta a eliminare polvere e monotonia. La Smart TV HAIER MINI LED UHD 4K 55″ H55M90EUX 144Hz è al costo eccezionale €599 da Euronics, perfetta per spettacoli cinematografici. L’ACER Aspire Go 15 AG15-71P-56N9 Silver è a €599 sempre da Euronics. Da Euronics, la BOSCH Asciugatrice Serie 4 WTH85208II 8Kg Classe E costa ora appena €499, la EPSON ECOTANK ET-1810 Nero a €139, e il SAMSUNG Galaxy Tab A9+ WIFI 256GB Gray a €229. L’OPPO RENO13 F 5G 8+256 Granite Grey è a €249 da Euronics, mentre i gamer troveranno SONY ASTRO BOT PS5 al prezzo da urlo di €68,99, SONY GHOST OF YOTEI al costo top di €79,99, e Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon Z-A NS2 Ed. Nero a €509,99. Con Euronics, ogni prodotto diventa una scena musicale e Halloween un vero spettacolo, degno di un musical dark e divertente come Little Shop of Horrors.