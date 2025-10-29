1Mobile lancia Speed 5G 200 Limited Edition: 200GB e 5G a un PREZZO IMBATTIBILE

Con Speed 5G 200 Limited Edition, 1Mobile introduce una promozione che punta tutto su velocità e convenienza. L’offerta, valida fino al 31 ottobre 2025, è pensata per i nuovi clienti che effettuano la portabilità da qualsiasi operatore o attivano un nuovo numero. Il piano prevede 200GB di traffico dati in 5G Full Speed, fino a 2Gbps in download. Ma non solo. Sono inclusi minuti illimitati e 50 SMS al prezzo promozionale di 5€ per il primo mese e 7,99€ dal secondo.

L’attivazione è gratuita per chi porta il proprio numero, mentre per le nuove SIM è previsto un costo di 5€. L’offerta si appoggia all’infrastruttura di rete Vodafone, garantendo una connessione stabile, veloce e capace di coprire gran parte del territorio nazionale. Tutti i dettagli del piano sono disponibili nel Prospetto Informativo e nella Sintesi Contrattuale pubblicata sul sito ufficiale.

Connessione 5G Full Speed e trasparenza totale: la filosofia 1Mobile

1Mobile consente poi di gestire l’offerta, controllare i consumi, monitorare i rinnovi e visualizzare il credito residuo direttamente dall’App1Mobile o tramite l’Area Personale. La gestione digitale è semplice e immediata, rendendo l’esperienza utente fluida e trasparente.

La nuova Speed 5G 200 Limited Edition rappresenta una delle promozioni più competitive del mercato mobile italiano attuale. Oltre alla navigazione in 5G a velocità fino a 2Gbps, 1Mobile garantisce un utilizzo conforme alle regole europee per il traffico in roaming nei Paesi dell’Unione. In caso di superamento della soglia dati, la connessione viene temporaneamente bloccata, ma l’utente può riattivarla con la funzione “Restart” o acquistare pacchetti extra.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, ma il traffico non utilizzato non è cumulabile. In caso di credito insufficiente, il rinnovo resta sospeso finché non viene effettuata una nuova ricarica adeguata. È possibile disattivare l’opzione in qualsiasi momento dall’app o dal sito, continuando a usufruire delle unità residue fino alla scadenza del periodo in corso.