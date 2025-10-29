Google Chrome rinnova la pagina Nuova Scheda su Android e iOS

Google continua a migliorare la propria esperienza mobile con un aggiornamento pensato per semplificare la vita agli utenti di Chrome su Android e iOS. Dopo le novità introdotte sulla versione desktop a luglio, anche gli smartphone ricevono ora due nuove scorciatoie nella pagina “Nuova Scheda”: una dedicata alla Modalità AI e l’altra alla navigazione in Incognito.

Le modifiche, introdotte a partire dalla versione 141 di Chrome, ridisegnano l’interfaccia con un approccio più moderno e funzionale. Subito sotto la barra di ricerca appaiono due pulsanti a forma di pillola, corredati da testo e icone, che permettono di accedere rapidamente alle due funzioni principali. Una soluzione semplice, ma efficace.

Chrome e la strategia di Google: semplificare l’esperienza d’uso, potenziare l’intelligenza

La scorciatoia per l’Incognito offre un metodo diretto per avviare una sessione privata, senza dover passare dal menù a tre punti o mantenere premuto sull’icona dell’app. Un gesto rapido che semplifica le operazioni quotidiane e rende più chiaro l’uso di una funzione spesso nascosta. L’altra icona, dedicata alla Modalità AI di Google, indirizza invece l’utente alla pagina google.com/AI, diventando così un punto d’accesso privilegiato al mondo dell’intelligenza artificiale integrata nei servizi di Chrome.

Il nuovo design riorganizza leggermente lo spazio visivo della pagina. Il carosello delle favicon e il feed Discover vengono spostati più in basso, mentre la parte superiore risulta più pulita e coerente con il linguaggio grafico Material 3 Expressive. Questo aggiornamento rappresenta anche un passo importante verso la fusione tra funzionalità AI e navigazione tradizionale, due elementi destinati a convivere sempre di più nei prossimi mesi.

La Modalità AI diventa ora parte della routine quotidiana di chi utilizza Chrome. L’obiettivo di tutto ciò? Portare l’AI a un livello di accessibilità immediata, senza obbligare l’utente a passaggi complessi o menù nascosti. Il rilascio dell’aggiornamento è già in corso per entrambe le piattaforme mobili. Parliamo così di un approccio che mira a rendere la navigazione più fluida, intelligente e personalizzata, in perfetta sintonia con l’evoluzione del web moderno.