Vivo X300: le batterie internazionali sono deludenti?

Come è noto, l’Unione Europea ha reso obbligatoria l’etichetta energetica per gli smartphone. Con tale decisione ogni nuovo lancio sul mercato si accompagna a un inevitabile analisi dei dati tecnici. La misura, nata per garantire trasparenza ai consumatori, sta rivelando dettagli sempre più rilevanti sulle strategie dei produttori. A tal proposito, è emblematico il caso della nuova serie Vivo X300, pronta a debuttare a livello internazionale. Le informazioni riportate sulle etichette ufficiali europee mostrano una notizia che potrebbe deludere gli utenti. Le versioni per i mercati occidentali del Vivo X300, infatti, avranno batterie di capacità inferiore rispetto ai modelli cinesi. Il documento dell’UE specifica che il Vivo X300 (codice V2515) è equipaggiato con una batteria da 5.255 mAh. Mentre il Vivo X300 Pro (codice V2514) raggiunge 5.325 mAh. Si tratta di valori ben distanti dai 6.040 e 6.500 mAh dichiarati per le varianti cinesi.

Cosa cambia per le batterie internazionali dei nuovi Vivo X300

La discrepanza tra mercati, per quanto significativa, non rappresenta un’anomalia. Diversi marchi cinesi hanno spesso ridimensionato la capacità delle batterie per le versioni internazionali dei propri smartphone. Una pratica che tende a uniformare i prodotti alle diverse normative di sicurezza e certificazione. Nel caso di Vivo, la sostituzione delle celleSi-C ad alta densità con batterie LiPo di tipo tradizionale sembra la spiegazione più plausibile della riduzione. La scelta, pur mantenendo buoni livelli di efficienza, comporta inevitabilmente un impatto sull’autonomia complessiva dei dispositivi.

Riguardo il nuovo smartphone, restano aperti alcuni interrogativi tecnici. Non è ancora chiaro se le modifiche riguarderanno anche altri aspetti della scheda tecnica. Come, ad esempio, i tagli di memoria o il supporto alle reti mobili. Vivo non ha diffuso comunicati ufficiali, preferendo mantenere la riservatezza fino all’annuncio globale della gamma. Il caso Vivo X300, più che un episodio isolato, riflette l’adattamento costante delle aziende tecnologiche ai diversi contesti normativi e commerciali.