Monitor MSI da gaming con un prezzo INCREDIBILE: soli 99 euro

Promozione letteralmente fuori di testa che riguarda la possibilità di acquistare un monitor MSI da gaming, precisamente il modello G255F, pagandolo decisamente meno di quanto effettivamente avreste mai pensato. Il prezzo è basso e conveniente, oltre che aperto sostanzialmente a tutti i consumatori.

Il modello attualmente in sconto prevede una diagonale di 24,5 pollici, si appoggia a un pannello Rapid IPS con risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, sempre comunque con un refresh rate elevato, data la sua natura da gaming, raggiungendo i 180Hz. L’adaptive Sync è perfetto per essere collegato direttamente a console di vario genere, o anche a PC, così da riuscire a sincronizzare alla perfezione input e output, senza ritardi di vario genere.

Nella parte posteriore si può trovare una buona dotazione di connettori, con la presenza comunque di una displayPort 1.2a e anche di una HDMI 2.0b, soluzioni pensate per offrire la massima versatilità possibile, anche con il tempo di risposta di solo 1 millisecondo. L’ampiezza della gamma cromatica è a dir poco stupefacente per la fascia di prezzo di posizionamento, i colori sono precisi, nitidi e senza difetti particolari da segnalare.

Monitor MSI in promozione oggi su Amazon

Difficilmente avevamo osservato in passato un prezzo differente, il monitor MSI viene a costare solamente 99,99 euro in questi giorni di fine ottobre, partendo comunque da un listino di 151,99 euro, cifra più che bilanciata in confronto agli standard a cui siamo solitamente abituati. Acquistatelo subito al seguente link.

Nel momento in cui vi collegherete al sito linkato poco sopra, dovete comunque sapere che sono disponibili varie varianti dello stesso prodotto, pronte a differire sia per quanto riguarda la diagonale del pannello, che proprio per la risoluzione massima che si può raggiungere.