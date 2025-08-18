Vivo X300, i benchmark confermano il processore

Il produttore tech Vivo annuncerà nel corso dei prossimi mesi i suoi nuovi smartphone di punta. Si tratta in particolare della prossima serie Vivo X300, la quale dovrebbe includere diversi modelli, tra cui Vivo X300 Pro e Vivo X300 Pro Mini. Manca dunque ancora diverso tempo al loro arrivo sul mercato, eppure stanno emergendo le prime informazioni. In queste ultime ore, in particolare, il modello base è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench, confermandoci il processore che troveremo a bordo.

Vivo X300 sta arrivando, Geekbench ci conferma quale processore ci sarà a bordo

In queste ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Vivo è stato avvistato in rete nei database del noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al modello base della prossima serie top di gamma Vivo X300. Lo smartphone in questione è stato registrato con il numero di modello V2509A.

Nello specifico, stando ai nuovi benchmark, il prossimo Vivo X300 sarà alimentato da un processore estremamente potente. Si dovrebbe trattare del soc top di gamma di MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9500, con a supporto una GPU Mali-G1-Ultra MC12. Il modello testato su Geekbench era inoltre supportato da 16 GB di memoria RAM. È comunque molto probabile che l’azienda renderà disponibili ulteriori tagli di memoria al momento del debutto ufficiale sul mercato.

Oltre a questo, dai benchmark è emerso che il sistema operativo che sarà installato a bordo sarà Android 16, con l’interfaccia utente ovviamente personalizzata dall’azienda. Per quanto riguarda i punteggi, invece, lo smartphone ha totalizzato 2,352 punti in single-core score e a 7,129 punti in multi-core.

Per il momento queste sono le prime informazioni emerse dal portale Geekbench sul modello base della prossima serie top di gamma Vivo X300. Ricordiamo comunque che mancano ancora diversi mesi al debutto, quindi rimaniamo in attesa di nuovi rumors w leaks.