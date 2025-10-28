Instagram cambia look: icone personalizzabili solo per gli adolescenti

Instagram sperimenta un tocco di colore pensato esclusivamente per i più giovani. La piattaforma dha infatti introdotto sei nuove icone personalizzabili, con cui gli utenti possono modificare l’aspetto dell’app nella schermata principale dello smartphone. Tale novità pero non sarà disponibile per tutti. Si tratta infatti di un’esclusiva per gli adolescenti, ovvero quelli registrati da utenti di età inferiore ai 16 anni.

Gli adolescenti potranno accedere alla nuova impostazione direttamente dalle opzioni dell’app o tenendo premuta l’icona sulla home del telefono. Da lì potranno scegliere tra sei varianti. Nello specifico dal logo avvolto dalle fiamme a quello coperto di slime verde, passando per un effetto neon acceso, uno stile metallizzato e uno più elegante con vetro trasparente. Tutte soluzioni che mirano a rendere l’esperienza d’uso più personale e divertente che mai

Auto-restrizioni per minori e nuove strategie di sicurezza: ecco cosa c’è dietro la scelta di Instagram

La decisione di limitare la personalizzazione ai soli adolescenti ha destato curiosità. Secondo molti osservatori, Meta vuole evitare di compromettere l’identità visiva del suo brand, mantenendo il logo tradizionale per la maggior parte degli utenti adulti. Ma c’è anche un’altra spiegazione. L’iniziativa sembra parte di una più ampia strategia per promuovere gli account con restrizioni dedicati ai minori, che negli ultimi mesi hanno ricevuto diversi aggiornamenti di sicurezza.

Instagram, infatti, ha introdotto nuovi filtri sui contenuti visibili nel feed degli adolescenti e sta sfruttando sistemi di AI per individuare utenti che mentono sulla propria età. L’obiettivo è creare un ambiente digitale più protetto, senza rinunciare alla creatività che da sempre caratterizza la piattaforma. La personalizzazione dell’icona, quindi, diventa anche un modo per rendere più riconoscibili gli account “teen” e incentivare l’uso delle funzioni dedicate a questa categoria.

Non è chiaro se la funzione verrà estesa in futuro anche agli adulti. Ad ogni modo il test attuale conferma l’intendo di Meta di rendere Instagram un social più sicuro per i giovanissimi, mantenendo però alto il livello di coinvolgimento.