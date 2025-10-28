Scherzo con l’AI virale su TikTok: arrestata una donna dopo la bufala

Un semplice scherzo, pensato per diventare virale su TikTok, si è trasformato in una corsa delle forze dell’ordine e in un arresto. A North Bethesda, nello stato del Maryland, una donna ha utilizzato l’intelligenza artificiale per generare l’immagine di un intruso in casa propria e inviarla al marito, che ha reagito chiamando il 911 in panico. La polizia ha risposto con sirene e auto in emergenza, solo per scoprire la verità una volta arrivati.

La donna, che aveva filmato la scena come parte di un contenuto da pubblicare su TikTok — probabilmente per partecipare ad un trend chiamato “AI Homeless Man Prank” — è stata accusata di aver fornito false dichiarazioni alla polizia e di aver messo a rischio sia chi viveva in casa sia gli agenti intervenuti. In seguito all’arresto, è emerso come uno scherzo digitale possa avere conseguenze reali e gravi: risorse sprecate, agitazione familiare e rischi per la sicurezza pubblica.

La ‘bufala digitale’ che diventa pericolo

Quello che inizialmente poteva sembrare un tentativo innocente di ottenere visualizzazioni si è rivelato tutt’altro. Con un’immagine creata artificialmente e trasmessa al marito, lo scherzo ha generato panico, manovre pericolose sulla strada, dispiegamento di polizia e un bilancio finale di tempo e risorse sprecate. Il confine tra “contenuto virale” e “emergenza reale” si è dissolto in un attimo.

La vicenda è un monito importante: non basta che qualcosa diventi virale per essere innocuo. Le immagini create dall’IA possono sembrare reali, e quando entrano nel flusso della comunicazione quotidiana, possono provocare caos. Gli esperti avvertono: bisogna educare all’utilizzo responsabile di questi strumenti e riflettere su quanto siamo disposti a credere a ciò che appare vero sullo schermo.