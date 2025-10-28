Ad
Scherzo con l’AI virale su TikTok: arrestata una donna dopo la bufala

Uno scherzo virale su TikTok basato su immagini generate dall’IA finisce con l'arresto di una donna: la lezione sulle bufale digitali.

scritto da Rosalba Varegliano
Un semplice scherzo, pensato per diventare virale su TikTok, si è trasformato in una corsa delle forze dell’ordine e in un arresto. A North Bethesda, nello stato del Maryland, una donna ha utilizzato l’intelligenza artificiale per generare l’immagine di un intruso in casa propria e inviarla al marito, che ha reagito chiamando il 911 in panico. La polizia ha risposto con sirene e auto in emergenza, solo per scoprire la verità una volta arrivati.

La donna, che aveva filmato la scena come parte di un contenuto da pubblicare su TikTok — probabilmente per partecipare ad un trend chiamato “AI Homeless Man Prank” — è stata accusata di aver fornito false dichiarazioni alla polizia e di aver messo a rischio sia chi viveva in casa sia gli agenti intervenuti. In seguito all’arresto, è emerso come uno scherzo digitale possa avere conseguenze reali e gravi: risorse sprecate, agitazione familiare e rischi per la sicurezza pubblica.

La ‘bufala digitale’ che diventa pericolo

Quello che inizialmente poteva sembrare un tentativo innocente di ottenere visualizzazioni si è rivelato tutt’altro. Con un’immagine creata artificialmente e trasmessa al marito, lo scherzo ha generato panico, manovre pericolose sulla strada, dispiegamento di polizia e un bilancio finale di tempo e risorse sprecate. Il confine tra “contenuto virale” e “emergenza reale” si è dissolto in un attimo.

La vicenda è un monito importante: non basta che qualcosa diventi virale per essere innocuo. Le immagini create dall’IA possono sembrare reali, e quando entrano nel flusso della comunicazione quotidiana, possono provocare caos. Gli esperti avvertono: bisogna educare all’utilizzo responsabile di questi strumenti e riflettere su quanto siamo disposti a credere a ciò che appare vero sullo schermo.

Alla fine, questa storia ci ricorda che la corsa ai like non vale il rischio, che il gioco non vale la candela. Prima di trasformare un’idea in contenuto virale, soprattutto quando entra in gioco l’AI, bisognerebbe chiedersi: “Sto solo scherzando… o sto creando un problema per qualcuno?”

