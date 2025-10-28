Samsung Galaxy Z TriFold: il pieghevole del brand che sa sorprendere ancora

Svelato tra luci e sguardi increduli al K-Tech Showcase in Corea, il nuovo Galaxy Z TriFold promette di ridefinire i confini del design mobile. Dopo anni di prototipi, l’inedito smartphone a tre pieghe si mostra finalmente al pubblico, rivelando un formato mai visto in commercio. Curiosità, attesa e stupore si sono mescolati nel Gyeongju Expo Park Air Dome, dove il dispositivo è stato mostrato sotto teca, quasi fosse un gioiello da ammirare. Le immagini hanno svelato ciò che in molti attendevano: un display che si piega due volte, dando vita a una struttura flessibile a forma di G.

Da chiuso, lo schermo del Galaxy misura circa 6,5 pollici, dimensione perfetta per l’uso quotidiano. Una volta aperto, la superficie raggiunge una diagonale di circa dieci pollici, trasformandosi in un tablet compatto. La cerniera doppia interna, ispirata ai prototipi Flex G, sembra garantire una chiusura più sicura e una protezione maggiore del pannello flessibile. Il bordo superiore ospita la fotocamera frontale incastonata in un foro centrale, mentre le cornici, ancora evidenti, tradiscono l’anima sperimentale del progetto. La fluidità delle animazioni e la continuità dello schermo ricordano i concept mostrati da Samsung nei laboratori segreti di Seul.

Design raffinato e distribuzione nel mondo del modello Galaxy

Il retro del Galaxy TriFold appare diviso in tre sezioni ben definite. Nel pannello sinistro trova posto una tripla fotocamera posteriore su una base rialzata, ereditata dai modelli Galaxy Z Fold. Al centro, un secondo display funge da schermo di copertura, con fotocamera integrata per selfie e videochiamate rapide. Tutto suggerisce un equilibrio tra forma e funzionalità, pensato per chi cerca versatilità estrema. Il meccanismo di apertura, osservato da vicino nelle riprese trapelate, scorre fluido e preciso. Non una semplice evoluzione dei pieghevoli, ma un salto verso una nuova esperienza d’uso.

Secondo le prime indiscrezioni, il Galaxy Z TriFold verrebbe distribuito inizialmente in Corea del Sud, Cina, Singapore e Taiwan. L’arrivo in altri mercati sarebbe previsto solo in un secondo momento. Samsung sembra puntare su una distribuzione controllata, quasi un test per saggiare la reazione del pubblico asiatico. Il debutto commerciale sarebbe previsto il mese prossimo, mentre prezzo e disponibilità europea restano un mistero. Dopo anni di prototipi, questo nuovo Galaxy TriFold sembra il segno tangibile che il futuro pieghevole non è più un’idea ma una realtà toccabile.