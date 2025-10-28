OPPO ENCO X3S: arrivano in Italia i nuovi auricolari

La diffusione degli smart device ha reso l’esperienza audio sempre più centrale. In tale contesto, OPPO introduce in Italia i nuovi auricolari Enco X3s. Progettati per unire comfort, prestazioni e versatilità. Il dispositivo punta a rivoluzionare l’ascolto musicale e la gestione delle chiamate, integrando soluzioni tecnologiche avanzate. Uno dei punti di forza degli Enco X3s è la cancellazione attiva del rumore. Dotati di tre microfoni per auricolare e di un doppio feed audio, gli auricolari possono ridurre il rumore fino a 55 dB e operano efficacemente in un intervallo di frequenze che copre la maggior parte dei rumori esterni. La tecnologia Real-time Dynamic ANC adatta automaticamente la riduzione del rumore ai diversi ambienti. La modalità adattiva regola in tempo reale sia il livello di cancellazione che la trasparenza. Permettendo un ascolto naturale e chiamate più chiare, anche con vento fino a 20 km/h.

OPPO ENCO X3S: ecco le informazioni sui nuovi auricolari

Il design combina leggerezza e resistenza. Ogni auricolare pesa 4,7 grammi e la certificazione IP55 ne assicura protezione da polvere e acqua. La qualità sonora è stata sviluppata in collaborazione con Dynaudio, azienda danese specializzata in audio di alta fedeltà. Il risultato è un profilo sonoro studiato per offrire chiarezza vocale, precisione e immersività. Gli Enco X3s sono dotati di doppi driver dinamici e di DAC dedicati per ciascun auricolare. Garantendo così bassi profondi e alti dettagliati. Mentre la tecnologia proprietaria di artificial reverberation crea un audio omnidirezionale simile a quello di un concerto dal vivo. Per adattarsi a gusti e generi diversi, le modalità Ultimate Sound, Pure Vocals e Thundering Bass consentono di personalizzare l’esperienza d’ascolto in base allo stato d’animo o al tipo di musica. La Game Mode, invece, riduce la latenza nei videogiochi.

Anche la connettività è un elemento centrale: il supporto a Bluetooth 5.4 e LHDC 5.0 garantisce collegamenti rapidi e audio ad alta risoluzione. Per gli utenti di smartphone OPPO, la funzione AI Translate permette traduzioni in tempo reale in oltre 20 lingue. La custodia, elegante in Nebula Silver con il logo Dynaudio, permette fino a 11 ore di riproduzione musicale per singola ricarica e 45 ore totali. Non resta che attendere le prossime comunicazioni per conoscere i prezzi di lancio dei nuovi auricolari.