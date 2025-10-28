WhatsApp, tutte le novità in arrivo con i prossimi aggiornamenti

Su WhatsApp sono in arrivo una serie di aggiornamenti incredibili, che potranno migliorare la vita degli utenti in maniere del tutto differenti. Al centro del progetto WhatsApp c’è sempre l’attenzione a sviluppare nuove funzioni. Ciò è fatto per portare la piattaforma da una semplice applicazione per la messaggistica istantanea, a qualcosa di molto di più.

Effettivamente, al momento WhatsApp è un’applicazione unica, che mixa le azioni per effettuare delle conversazioni complete, insieme a strumenti molto simili ad alcuni presenti sui social network. Anche l’integrazione dell’intelligenza artificiale ha svolto un ruolo importante, per aggiungere novità sulla piattaforma che possono del tutto stravolgere il modo in cui gli utenti pensano e agiscono su WhatsApp.

WhatsApp, ecco le novità in arrivo a breve

Facendo il punto della situazione su tutte le novità che arriveranno su WhatsApp nelle prossime settimane, ci si rende conto di quanto la piattaforma evolva nel tempo.

Tra le novità più importanti, e anche una delle più attese, sono gli username in arrivo su WhatsApp. I nomi utenti permetteranno di proteggere la propria privacy e la sicurezza, evitando di pubblicare il proprio numero di telefono. Con questo aggiornamento sarà infatti possibile fornire agli utenti soltanto il proprio username, massimizzando così la privacy.

Un’altra novità in arrivo è una funzione contro le truffe. WhatsApp e ormai nel mirino dei cyber criminali, che la utilizzano come veicolo per le truffe. Con il nuovo aggiornamento WhatsApp permetterà di ricevere agli utenti degli avvisi di sicurezza quando si ridividerà lo schermo con dei numeri sconosciuti.

Un’altra incredibile novità, sfrutta invece l’intelligenza artificiale. Infatti, WhatsApp permetterà agli utenti di creare delle immagini tramite Meta AI. Queste immagini potranno essere utilizzate sia come sfondo per le chat della piattaforma, ma potranno anche essere postate negli aggiornamenti di stato. Con questa funzione WhatsApp permetterà agli utenti di generare immagini senza dover lasciare la piattaforma.