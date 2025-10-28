Nothing Phone (3a) Lite: debutto ufficiale il 29 Ottobre

Nothing ha annunciato ufficialmente che Phone (3a) Lite. Il dispositivo rappresenta il primo smartphone entry-level che sarà presentato mercoledì 29 ottobre alle ore 14:00. Questo andrà infatti a completare la gamma Phone(3), affiancando i modelli 3a e 3aPro lanciati a marzo, ma con un posizionamento più economico. Il nuovo NothingPhone (3a) Lite manterrà il design trasparente che ha reso famosa l’azienda fondata da Carl Pei. Introdurrà però anche alcune specifiche più contenute per contenere i costi. Secondo le informazioni anticipate dal portale SmartPrix e dall’informatore Sudhanshu Ambhore, lo smartphone dovrebbe arrivare in una sola configurazione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, nelle due colorazioni simbolo del brand: bianco e nero. Non è escluso che, in alcune regioni, vengano proposte ulteriori varianti di memoria o tonalità.

Nothing punta all’equilibrio tra stile e accessibilità

Le prime indiscrezioni collocano il prezzo sotto i 300€., Una soglia che lo renderebbe uno dei modelli più competitivi della fascia medio-bassa, considerando che il Nothing Phone (3a) standard è stato lanciato a 349€. Il nuovo “Lite” promette quindi di portare lo stile minimalista e l’esperienza fluida di Nothing OS a un pubblico più vasto. Tutti ciò senza rinunciare alla qualità costruttiva e all’attenzione per i dettagli che caratterizzano la casa londinese.

Il lancio del Phone (3a) Lite rappresenta una mossa importante per Nothing. L’ azienda dopo aver consolidato la propria presenza nella fascia media mira ora a conquistare il settore più competitivo del mercato. Ma soprattutto intende differenziarsi attraverso il suo design trasparente iconico, l’interfaccia pulita e la filosofia orientata all’esperienza utente complessiva.

Anche se le specifiche tecniche complete non sono ancora state confermate, è plausibile attendersi un downgrade hardware rispetto ai modelli superiori, con un processore meno performante e una fotocamera semplificata. Il debutto del nuovo modello sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali dell’azienda, e segnerà un passaggio importante per la crescita del brand. Il quale, in poco più di tre anni, è riuscito a imporsi come una delle realtà più originali nel mondo Android.