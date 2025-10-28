Sam Sung: l’ex impiegato Apple che ha lasciato alle spalle un nome ingombrante

Un ex impiegato di Apple è stato al centro di un episodio curioso. La dinamica non riguarda nessun elemento del suo lavoro, ma un aspetto del tutto imprevisto delle sue informazioni personali.

Poiché il dipendente, pur lavorando per il colosso della big tech Apple, aveva un nome e un cognome molto curiosi, ovvero si chiamava Sam Sung.

Nulla di particolare, senonché il suo nome unito al suo cognome crea il titolo di Samsung, storica rivale dell’azienda per cui lavorava.

Il rapporto tra Samsung e Apple è molto particolare nell’ambiente, perché crea un connubio tra competizione senza precedenti, ma anche collaborazione nei momenti in cui è necessaria. Dunque, il fatto che un collaboratore di Apple portasse quel nome, ha suscitato non poca Ilarità sul web, tanto da spingere Sam Sung a una scelta drastica.

Sam Sung, dopo essere diventato virale decide di cambiare nome

La vita del dipendente di Apple era del tutto tranquilla, finché nel 2012 sono stati pubblicati su Reddit i suoi biglietti da visita, con allegato sia il proprio nome che il nome dell’azienda per cui lavorava. Questo ha suscitato davvero tanta ilarità sul web, diventando virale e diventando anche un meme legato a questa curiosa leggenda.

Tutta questa attenzione non ha fatto particolare piacere a Sam Sung, che pur cambiando lavoro dopo qualche mese, non ha mai dimenticato la spiacevole vicenda. Quello che ha provato l’ha spinto a prendere una decisione molto importante, ovvero quella di cambiare il proprio nome, da Sam Sung a Sam Struan, per mettere così un punto a questa vicenda.

Non solo, poiché Struan ha deciso anche di vendere i suoi biglietti da visita del tempo del suo lavoro presso Apple, per dare il ricavato in beneficenza e far uscire qualcosa di del tutto positivo da questa vicenda che l’ha tanto toccato in maniera non del tutto piacevole.