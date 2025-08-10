Nothing CMF Phone 1 è un AFFARE su Amazon: è scontato oggi del 25%

Nothing, azienda fondata da Carl Pei (e non solo), propone al pubblico prodotti che si contraddistinguono per un design che potremmo definire nettamente iconico ed unico nel proprio genere, mantenendo comunque elevato l’interesse del pubblico con anche specifiche tecniche di assoluto livello, in rapporto alla fascia di prezzo di posizionamento. Tra i modelli più recenti troviamo senza dubbio Nothing CMF Phone 1, uno smartphone di fascia media che oggi può essere vostro su Amazon con uno sconto assolutamente interessante.

Facciamo prima di tutto un passo indietro e conosciamone nel dettaglio la scheda tecnica. Lo smartphone presenta un peso di 202 grammi, con dimensioni che si aggirano attorno ai 164 x 77 x 9 millimetri di spessore, il tutto in favore di un display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, è un AMOLED di alta qualità con refresh rate a 120Hz ed anche densità di 395 ppi. A tessere le fila ci pensa il processore MediaTek Dimensity 7300, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, passando comunque per GPU Mali-G615 MC2, con anche 8GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna variabile in relazione alla variante selezionata, ma comunque espandibile con microSD fino ad un massimo di 2TB.

Nothing CMF Phone 1: che prezzo su Amazon oggi

Accedere a questo smartphone porta con sé una spesa finale da sostenere pari a soli 179 euro, proprio perché il consumatore riesce a risparmiare parecchio sul listino iniziale di 239 euro (parliamo di una riduzione del 25%), riuscendo allo stesso tempo ad accedere alle tre colorazioni differenti che oggi possiamo trovare sul mercato. Lo smartphone lo potete acquistare subito qui.

Il sistema operativo di base è ovviamente Android, con personalizzazione grafica Nothing OS 2.6, una soluzione molto valida che non di discosta troppo dall’interfaccia a cui siamo solitamente abituati.