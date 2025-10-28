Motorola Edge 70 passa da Geekbench, ecco i dettagli

Il produttore tech Motorola si appresta a svelare in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Edge 70, uno smartphone che sfiderà i big del settore con la sua ultra sottigliezza. La data della sua presentazione ufficiale sul mercato è prevista per il prossimo 5 novembre 2025. Nel frattempo, lo smartphone è stato avvistato in rete anche sul noto portale di benchmark Geekbench.

Motorola Edge 70, il nuovo device dell’azienda passa dal portale Geekbench

In queste ultime ore i no dei prossimi smartphone del produttore tech Motorola è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Edge 70. Quest’ultimo, secondo i risultati dei benchmark, è riuscito a totalizzare 1.333 punti in single core e 4.154 in multi-core.

La cosa piu interessante riguarda però le presunte specifiche tecniche che Geekbench ha rivelato. Secondo quanto riportato, il nuovo smartphone dell’azienda potrà contare sulle performance di un processore estremamente potente. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 8350, ovvero lo stesso processore che abbiamo visto a bordo dello smartphone Motorola Edge 60 Pro.

Il modello testato sul portale può contare su 12 GB di memoria RAM. Tuttavia, è altamente probabile che l’azienda renderà disponibili ulteriori tagli di memoria al momento del debutto ufficiale sul mercato. Oltre a questo, il portale Geekbench ci ha anche confermato la presenza a bordo dell’ultima release del software di casa Google, ovvero Android 16.

Il produttore tech Motorola ha poi rivelato ulteriori dettagli sul prossimo Motorola Edge 70. Sappiamo che sul fronte ci sarà un display con tecnologia pOLED con una diagonale pari a 6.7 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con jn vetro protettivo Corning Gorilla Glass 7i. Sappiamo inoltre che l’autonomia di questo smartphone sarà affidata ad una batteria con una capienza pari a 4800 mah con supporto alla ricarica rapida da 68W e supporto alla ricarica wireless da 15W.