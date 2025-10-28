Elden Ring: annunciato il rinvio su Switch 2

Il mondo dei videogiochi sta vivendo una nuova battuta d’arresto riguardo uno dei titoli più attesi. Si tratta di Elden Ring: Tarnished Edition, già acclamato per le sue versioni su altre piattaforme, non sarà disponibile su Switch 2 nel 2025, come inizialmente previsto. La conferma arriva direttamente dagli sviluppatori di FromSoftware, che hanno scelto di comunicare apertamente il rinvio verso il 2026. Ciò senza fornire una data precisa per il lancio. I segnali del possibile posticipo erano emersi già durante l’estate, quando la stampa internazionale ha avuto modo di provare il gioco alla Gamescom di Colonia. Le impressioni raccolte hanno evidenziato criticità importanti. Sono stati riscontrati problemi di performance tali da far temere un titolo non pronto per il mercato.

Quando arriverà Elden Ring su Switch 2?

Secondo quanto comunicato da FromSoftware, il rinvio è necessario per poter completare i dovuti aggiustamenti alle performance. Gli sviluppatori hanno spiegato in maniera concisa che servono più tempo e lavoro per garantire un’esperienza soddisfacente sulla console di Nintendo. La finestra di lancio originaria, ormai vicina alla fine dell’anno, non avrebbe consentito di apportare le modifiche necessarie. Rendendo inevitabile il posticipo al 2026.

Il rinvio riguarda un titolo che, ricordiamolo, è già presente sul mercato da quasi quattro anni. La scelta di attendere più a lungo per l’uscita su Switch 2 riflette l’attenzione a non compromettere la qualità complessiva del gioco. Gli appassionati della serie avranno così la possibilità di godersi Elden Ring senza sacrifici sulla resa grafica o sulla fluidità. Ciò sfruttando le caratteristiche della nuova console.

L’evoluzione della situazione mette in luce una tendenza più ampia nell’industria dei videogiochi: adattare titoli complessi ed esigenti a piattaforme con architetture differenti richiede tempo e risorse. Per il pubblico, la priorità resta un’esperienza completa e immersiva, che giustifichi l’attesa e confermi la reputazione di Elden Ring come uno dei giochi più influenti degli ultimi anni. Non resta dunque che attendere e scoprire quando il titolo verrà rilasciato.