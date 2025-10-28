Honor Robot Phone: smartphone e robotica si incontrano

Honor ha presentato il Robot Phone, uno smartphone con un modulo fotografico principale montato su gimbal autonomo. In posizione di riposo il dispositivo appare simile agli altri sul mercato, con un modulo più spesso e sporgente. La videocamera può muoversi liberamente, offrendo possibilità che vanno oltre il semplice scatto fotografico. Il logo Alpha, invece di Honor, richiama il misterioso Alpha Plan, destinato a identificare prodotti e servizi di fascia alta. Il design richiama i vecchi esperimenti ASUS ZenFone, ma con una tecnologia molto più avanzata. Il gimbal potrebbe permettere di seguire e tracciare oggetti in movimento con precisione, mentre l’intelligenza artificiale integrata garantisce interazioni personalizzate e dinamiche.

Intelligenza artificiale ed interazione: Honor integra nuove funzioni

Il Robot Phone Honor combina il controllo robotico del gimbal con la capacità di comprensione del linguaggio naturale. L’utente può chiedere al dispositivo di scattare foto o registrare video di oggetti specifici, riconoscendo dettagli come colori o forme. L’integrazione tra AI e robotica suggerisce scenari di utilizzo innovativi: riconoscimento di elementi nell’ambiente e interazioni fluide attraverso comandi vocali. La videocamera mobile permette selfie dinamici e riprese con angolazioni impossibili fino ad oggi. Il dispositivo può adattarsi ai movimenti della scena, creando contenuti visivi inediti. Honor definisce il Robot Phone un compagno tecnologico capace di percepire e reagire agli stimoli dell’utente, con capacità di apprendere nel tempo.

Honor sottolinea l’aspetto esperienziale del concept. Il Robot Phone non si limita a scattare foto o registrare video: il gimbal autonomo, unito alla AI, permette di interagire con oggetti e persone in modo intuitivo. L’utente può richiedere informazioni su elementi specifici nell’ambiente, ottenendo risposte contestuali. Il video di presentazione lanciato dalla stessa azienda suggerisce scenari dove il device funge da assistente visivo e creativo, trasformando la fotografia mobile in un’esperienza immersiva. E per altri dettagli? A quanto pare dovremmo attendere la presenza Honor al MWC 2026 di Barcellona.