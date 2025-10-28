Sangue umano creato in laboratorio: da Cambridge una nuova scoperta

Nel laboratorio del Gurdon Institute di Cambridge, un gruppo di scienziati ha ottenuto un risultato straordinario. Cellule staminali pluripotenti sono state impiegate per costruire aggregati tridimensionali capaci di auto-organizzarsi come embrioni nelle prime fasi di sviluppo. Gli studiosi li hanno chiamati hematoidi. Non contengono organi fondamentali come placenta o sacco vitellino, eppure riproducono fedelmente i primi passaggi dello sviluppo sanguigno. La produzione di cellule del sangue appare visibile già dopo due settimane, con un colore rosso intenso che indica attività biologica concreta. I ricercatori hanno descritto il momento come emozionante, testimoniando la sorprendente autonomia delle cellule nel dirigere la propria crescita.

Osservati al microscopio, gli hematoidi seguono ritmi precisi. Entro due giorni formano i tre strati embrionali fondamentali: ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui derivano tutti i tessuti e organi. Altri segni di sviluppo compaiono già entro l’ottavo giorno, quando si notano cellule cardiache vive. In meno di due settimane le aree rosse segnalano poi la produzione di cellule ematiche. Le analisi mostrano che queste cellule si differenziano in diverse tipologie, dai globuli rossi ai linfociti T, cruciali per il sistema immunitario. Gli hematoidi offrono così un’opportunità unica di osservare processi altrimenti inaccessibili, aprendo prospettive impensabili nello studio diretto dello sviluppo umano e del sangue.

Sangue su misura e terapie rigenerative

Le cellule staminali utilizzate derivano da tessuti adulti e possono adattarsi a qualunque individuo. Questo porta a scenari suggestivi e ed importanti in campo medico, come sangue compatibile con chi lo riceve, trapianti meno rischiosi e monitoraggio preciso delle malattie del sangue. Il professor Azim Surani ha sottolineato che il risultato segna un passo decisivo per le terapie rigenerative, consentendo di indagare processi fino a oggi misteriosi. Si può davvero immaginare un laboratorio capace di coltivare tessuti personalizzati, senza dipendere da donatori compatibili? Gli esperimenti aprono domande sul controllo biologico e sulle potenzialità delle cellule staminali pluripotenti. La ricerca, almeno per adesso, dimostra che la scienza può osservare e guidare la nascita delle prime cellule ematiche, portando la conoscenza della vita umana a livelli impensabili fino a pochi anni fa. Chissà a cosa si arriverà.