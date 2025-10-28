1Mobile, attiva Flash 5G 260 a soli 4,99 euro per il primo mese

Se si è in cerca di una tariffa telefonica per la linea mobile, 1Mobile dovrebbe fare al caso tuo. L’operatore telefonico virtuale, infatti, è ottimo se si è in cerca di una promozione con tecnologia 5G, che permetta di navigare ad alte velocità, e che non costi un occhio della testa.

1Mobile èresenta tutte queste qualità, e anche molto di più. Grazie all’operatore è possibile infatti sottoscrivere un piano tariffario completo, e scegliere anche dei servizi extra.

1Mobile, da Flash 5G 260 alle altre promo da non perdere

Tra le tariffe da non perdere messe a disposizione da 1Mobile, compare sicuramente Flash 5G 260. La tariffa comprende 260 giga in 5G Full Speed, minuti illimitati e 60 SMS. La particolarità è che l’offerta prevede un costo di 4,99 € per il primo mese, e di 8,99 € a partire dal secondo. L’attivazione della tariffa è gratuita in portabilità.

Un’altra promo da prendere in considerazione e Speed 5G 200 Limited Edition, con cui avere 200 giga di Internet in 5G Full Speed, minuti illimitati e 50 SMS. Anche in questo caso il primo mese ha un costo minore, di soli 5 euro, mentre a partire dal secondo mese la tariffa avrà un costo di 7,99 €. L’attivazione della promo è gratuita in portabilità.

Un’altra promozione telefonica ancora più conveniente si chiama Speed 5G 150 Limited Edition. Quest’ultima tariffa comprende 150 giga di Internet in 5G Full Speed, minuti illimitati e 50 SMS. Il costo della tariffa per il primo mese è di 5 euro, mentre a partire dal secondo mese si avrà un costo di soli 6,99 €. L’attivazione della tariffa è gratuita in portabilità.

Infine, per tutti coloro che abbiano la necessità di comunicare con l’estero, 1Mobile ha pensato a Word Plus 5G. Questa promo comprende 130 giga di Internet in 5G e minuti illimitati. In più si hanno a disposizione 320 minuti internazionali e 20 giga in 5G in omaggio a partire dal terzo rinnovo. Questa tariffa ha un costo di 9,99 € al mese.