DJI ROMO: pulizia super smart con la tecnologia dei droni

Pulire la casa non è mai stato così semplice! DJI ROMO unisce tecnologia avanzata e intelligenza artificiale per risultati impeccabili. La routine quotidiana diventa più leggera e silenziosa, lasciando pavimenti perfettamente puliti. Il robot utilizza sensori di visione fisheye e un LiDAR a stato solido per riconoscere ostacoli sottili come cavi di 2 mm o carte da gioco. Gli algoritmi di machine learning elaborano i dati per pianificare percorsi precisi attorno a mobili e oggetti di forma irregolare. La navigazione rimane efficace anche in condizioni di luce scarsa, permettendo al robot di muoversi sotto letti o divani senza intoppi. La capacità di leggere l’ambiente con grande accuratezza evita collisioni e consente una pulizia fluida, senza interruzioni. I percorsi vengono così adattati costantemente per coprire tutti gli spazi senza lasciare angoli trascurati.

Potenza e cura dei dettagli

Con un motore ad alte prestazioni e un design ottimizzato del flusso d’aria, DJI ROMO aspira fino a 25.000 pascal e gestisce 20 litri d’aria al secondo. I bracci estensibili si adattano automaticamente agli spazi stretti, raggiungendo bordi e angoli difficili. Le spazzole a rullo doppie catturano polvere e capelli lunghi senza fatica, convogliando detriti verso il centro per un’aspirazione efficace. Il serbatoio da 164 ml mantiene i panni lavapavimenti costantemente umidi, regolando l’erogazione dell’acqua sulle macchie ostinate. La versione ROMO P integra un vano per il profumatore, aggiungendo detergente o fragranza secondo necessità. Il rumore viene attenuato grazie a camere insonorizzate e condotti silenziatori, rendendo la pulizia discreta e silenziosa.

Autopulizia e intelligenza domestica targata DJI

La stazione base autopulente lava i panni con getti d’acqua ad alta pressione, aspirando i residui attraverso un condotto da 16 mm. La manutenzione si riduce fino a 200 giorni, garantendo efficienza continua. Il sistema applica una forza di 12 newton sui panni per eliminare sporco e odori. L’app DJI Home controlla il robot con facilità, permette di programmare pulizie personalizzate e invia notifiche sullo stato dei serbatoi. Il DJI ROMO riconosce anche tappeti, soglie e zone cucina o bagno, regolando velocità e potenza di aspirazione. Le aree dedicate agli animali vengono gestite con delicatezza, rimuovendo peli senza disperdere detriti.

La telecamera integrata può monitorare la casa e comunicare con familiari o animali, con crittografia e autenticazione sicura. La ricarica rapida da 55 W completa il ciclo in soli 2,5 ore, rendendo il dispositivo pronto per nuove sessioni di pulizia. Prezzi e disponibilità partono da 1309 EUR per il JI ROMO S, fino a 1909 EUR per ROMO P, acquistabile sul sito DJI e partner autorizzati.