Insta360: arriva la videocamera X4 Air ultraleggera

Nel settore delle videocamere, la nuova Insta360 X4 Air segna un punto di svolta per il rapporto tra qualità d’immagine e portabilità. Il dispositivo mira a ridefinire la cattura dei momenti in movimento. Con un peso di appena 165 grammi, infatti, la X4 Air si presenta come la videocamera più leggera mai realizzata dall’azienda. La X4 Air è dotata di sensori da 1/1,8 pollici, capaci di registrare video in 8K. Con un elevato livello di dettaglio e una resa cromatica naturale. Inoltre, la tecnologia AdaptiveTone regola automaticamente l’esposizione. In tal modo, elimina la necessità di interventi di editing successivi. Un’opzione che garantisce immagini equilibrate in qualsiasi condizione di luce.

Insta360: ecco i dettagli della nuova videocamera

Sul piano tecnico, il modello integra la stabilizzazione FlowState e il sistema Horizon Lock 360°. Elementi che assicurano fluidità e precisione anche durante movimenti rapidi. A ciò si aggiunge la modalità Active HDR che offre fino a 8K a 30 fotogrammi al secondo. A supporto di tale assetto, c’è la possibilità di scegliere lenti sostituibili con rivestimento antiurto e in una impermeabilità fino a 15 metri.

Le opzioni di controllo vocale e gestuale aggiungono praticità, consentendo di registrare senza interrompere l’azione. Inoltre, le funzioni di intelligenza artificiale automatizzano la fase di montaggio. Attraverso l’app Insta360, le riprese possono essere trasformate in clip pronte per la pubblicazione con un solo clic.

La X4 Air è disponibile nelle varianti Nero grafite e Bianco artico. Gli utenti possono scegliere tra due opzioni di acquisto: il Pack Standard a 399 euro e il Pack Starter a 429 euro. Quest’ultimo include anche accessori aggiuntivi come un Selfie Stick Invisibile e una batteria supplementare. L’acquisto della videocamera, inoltre, dà diritto a un anno gratuito di abbonamento a Insta360+, con 200 GB di spazio cloud per backup e editing. Con tale modello, Insta360 ribadisce la sua attenzione verso le esperienza dei suoi utenti offrendo una tecnologia potente e partecipe.