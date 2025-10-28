Cina nel mirino: i resti del Jielong 3 riaccendono le tensioni spaziali

Vi è mai capitato di trovare qualcosa per strada e pensare: “Ma da dove diavolo arriva questo?” Bene, immaginate di essere nel cuore dell’Australia Occidentale, un posto dove la terra è rossa, il deserto è infinito e le uniche cose che si muovono sono i minatori che vanno e vengono da Newman. Il 18 ottobre, però, il panorama è stato interrotto da un evento che ha il sapore dei vecchi film catastrofici.

Il detrito spaziale che riaccende il dibattito orbitale

Alcuni operai, reduci da un turno nella miniera, hanno notato un bagliore strano lungo una strada sterrata. Non era un fuoco, non era un incidente stradale, ma un pezzo di metallo nero e grosso, ancora fumante, conficcato nel terreno come un dente scheggiato di qualche mostro spaziale. All’inizio, pensavano fosse un rottame qualsiasi, uno di quei detriti che il vento si porta dietro. Ma il calore, quel calore intenso che emanava, era troppo anomalo per un semplice pezzo di lamiera dimenticato.

Quando è arrivata la polizia, la scena doveva essere surreale: una lastra carbonizzata, lunga un paio di metri, con bordi metallici lucidi che riflettevano gli ultimi raggi di sole. Sembrava una ferita aperta nel deserto, una cicatrice cosmica in mezzo al nulla. Ci sono volute poche ore perché la notizia facesse il giro del mondo e, inevitabilmente, l’Australian Space Agency si è trovata a gestire un mistero che puntava dritto verso l’alto.

Gli esperti, analizzando le foto, si sono subito orientati verso l’ipotesi più plausibile e allo stesso tempo più emozionante: era un frammento di un razzo caduto, precipitato sulla Terra dopo aver attraversato l’atmosfera come un sasso rovente. La struttura in fibra di carbonio, robusta e annerita, insieme a quei rinforzi metallici, gridava “spazio!”.

Ma a mettere il tassello mancante al puzzle è stato un detective spaziale, un ricercatore olandese di astrodinamica di nome Marco Langbroek. Incrociando i dati e le traiettorie orbitali, ha notato una coincidenza che non poteva essere casuale: proprio in quelle ore, un razzo cinese Jielong 3 – che suona anche un po’ come un nome da drago hi-tech – era rientrato nell’atmosfera dopo la sua missione. La traiettoria, pazzesco, combaciava in modo inquietante con il punto esatto del ritrovamento nel deserto australiano.

Quando lo spazio precipita

Secondo le prime supposizioni, il pezzo in questione sarebbe un COPV, un serbatoio ad alta pressione noto per essere estremamente resistente e capace di sopravvivere al rientro atmosferico. Tuttavia, c’è un dettaglio che ha fatto arricciare il naso agli scienziati: era ancora incandescente. Tecnicamente, un detrito spaziale che precipita dovrebbe avere tutto il tempo per raffreddarsi prima di toccare il suolo. Il fatto che fumasse ancora suggerisce che il rientro atmosferico sia avvenuto nelle ore immediatamente precedenti la scoperta.

Ora tocca all’Agenzia Spaziale australiana collaborare con le autorità cinesi per la conferma ufficiale. Non è la prima volta che Pechino si trova in questa situazione – frammenti di loro razzi sono già finiti in Myanmar e in India – ma la vicinanza stavolta a un’area mineraria ha reso la questione più delicata. La Cina spinge sull’acceleratore delle missioni spaziali, ma il numero crescente di rientri “non controllati” sta diventando un argomento caldo a livello internazionale. E alla fine, ogni pezzo di metallo che ci piove dal cielo serve a ricordarci che lo spazio non è quel luogo lontano e ordinato che crediamo, ma è una giungla, e la linea tra fantascienza e la sabbia sotto i nostri piedi è davvero sottilissima.