Audi Concept C incarna la nuova filosofia di design della casa tedesca

scritto da Alessio Amoruso
Audi ha svelato a Milano la nuova Concept C, una vettura che rappresenta il futuro della casa tedesca. Nato per stupire e affascinare, il veicolo rappresenta un’anteprima del nuovo corso stilistico che l’azienda dei quattro anelli sta intraprendendo.

Emblematico è il motto “Strive for clarity” (“Ricerca della chiarezza”) utilizzato per l’evento milanese. Il cambio di rotta di Audi non è solo stilistico ma rappresenta un nuovo inizio per l’intera compagnia. L’obiettivo è raggiungere l’essenzialità in ogni aspetto puntando come sempre sull’innovazione e la leadership tecnologica.

Come affermato da Gernot Döllner, CEO di Audi: “Il pensiero visionario e la spinta ad andare oltre il conosciuto sono tratti esemplari di Audi”. La voglia di stupire ha portato i designer a concepire lo stile di Audi Concept C in maniera minimale ma funzionale, adottando un’estetica audace e riconoscibile.

 

La semplicità radicale è al centro del nostro approccio. Raggiungiamo la chiarezza riducendo tutto all’essenziale” ha dichiarato Massimo Frascella, Chief Creative Officer. La rivoluzione nel design è per il veicolo nel suo complesso, dagli esterni fino agli interni. I nuovi materiali e le tecnologie pioneristiche sono utilizzate ovunque sia possibile per offrire nuove possibilità ai clienti.

Dopo l’evento di Milano, la Audi Concept C sarà esposta all’IAA di Monaco. I designer della casa si ispireranno a questa vettura per tutti i prodotti futuri, sancendo una sorta di ritorno alle origini. Infatti, la cornice verticale è un chiaro richiamo alla leggendaria Auto Union Type C da corsa.

Il CEO Döllner ha affermato anche che La nostra storia è segnata da audaci salti nell’innovazione e da tecnologie all’avanguardia, combinate con un’attenzione intransigente alla chiarezza nel design. I nostri modelli più iconici incarnano perfettamente questa combinazione”. Il riferimento è chiaramente al sistema di trazione integrale quattro di Audi che ha rivoluzionato il mondo dell’auto oltre a tutte quelle tecnologie messe a punto dal brand che hanno permesso di migliorare le auto stradali.

Alessio Amoruso

MBA | Executive Assistant | Tech enthusiast with a passion for innovation & storytelling | Journalist