Maserati MCPURA e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, nuove vetture di servizio per l’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri può vantare due nuove vetture per il trasporto urgente di organi e sangue provenienti da due dei più prestigiosi brand di Stellantis. Presso il Comando Generale di Roma, sono state consegnate due esponenti dell’eccellenza automotive italiana: Maserati MCPURA e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo e di una rappresentanza del Comando Generale. Il CEO di Stellantis, Antonio FILOSA, invece, è stato accompagnato dal Responsabile Enlarged Europe ed European Brands, Emanuele CAPPELLANO, il Responsabile del marchio Alfa Romeo e il COO di Maserati, Santo FICILI e dal Managing Director Stellantis Italia, Antonella BRUNO.

Entrambe le vetture presentano la livrea istituzionale e sono allestite con equipaggiamenti speciali che le rendono adatta al trasporto rapido e sicuro di organi e sangue. In questo modo, entrambe le vetture possono svolgere missioni sanitarie e garantire il rapido spostamento. Inoltre, si tratta della prima volta in assoluto che una Maserati entra in servizio nell’Arma dei Carabinieri.

Scopri le nuove Maserati MCPURA e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio donate all’Arma dei Carabinieri per il trasporto urgente di organi e sangue

La Maserati MCPURA è una coupé ad alte prestazioni dotata del motore V6 Nettuno biturbo in grado di erogare 630 CV. La tecnologia motoristica da Formula 1 si sposa con una monoscocca in fibra di carbonio e soluzioni tecnologiche di ultima generazione che la rendono una vera e propria supercar.

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio rappresenta la versione più prestazionale offerta dal Biscione ed è dotata di un motore V6 biturbo da 520 CV. Il differenziale autobloccante meccanico e l’assetto sportivo la rendono altamente reattiva e performante.

Grazie alle prestazioni elevate, all’affidabilità e alla sicurezza offerta da entrambi i modelli, l’Arma dei Carabinieri può svolgere il proprio servizio nel migliore dei modi nei confronti della comunità. Inoltre, l’iniziativa rafforza il legame tra Stellantis e l’Arma, volta a garantire mezzi tecnologicamente avanzati per missioni delicate.

Il Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo ha ringraziato i vertici di Stellantisi dichiarando: “non solo un’alleanza tra eccellenza automobilistica italiana ed efficienza operativa istituzionale, ma un’autentica comunione d’intenti al servizio della collettività. L’affidabilità operativa di questi veicoli è uno strumento essenziale per salvare vite. E quando parliamo di salvare vite, parliamo della missione più alta che un’Istituzione possa avere, del servizio più nobile che si possa rendere alla propria comunità”.

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha affermato: “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dell’Arma dei Carabinieri due vetture che rappresentano il meglio della tecnologia e del design italiano. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Maserati MCPURA non sono solo simboli di performance e stile, ma strumenti concreti per garantire rapidità e sicurezza in missioni di vitale importanza. Questa collaborazione testimonia il nostro impegno nel coniugare eccellenza automobilistica e responsabilità sociale».