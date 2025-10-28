Aeroporti italiani: ufficiale il refill gratuito delle bottiglie d’acqua

Viaggiare in aereo è già abbastanza stressante: code infinite, controlli, valigie troppo pesanti e — immancabile — la sete che arriva proprio dopo aver buttato la bottiglietta d’acqua al security check. Per anni, negli aeroporti italiani, la situazione è stata la stessa: o si rinunciava a bere o si pagavano cifre assurde per una semplice bottiglietta. Adesso però qualcosa sta cambiando, finalmente in meglio.

In sempre più scali italiani stanno comparendo fontanelle e dispenser che permettono ai passeggeri di ricaricare gratuitamente la propria borraccia dopo i controlli. Una piccola grande rivoluzione per chi viaggia spesso, ma anche un gesto concreto per l’ambiente.

Un gesto semplice che fa bene a tutti

La logica alla base è la sostenibilità: diminuire l’acquisto di plastica monouso e ridurre l’impatto ambientale delle bottigliette abbandonate ovunque tra gate e check-in. Ma oltre al pianeta, chi ci guadagna davvero sono i viaggiatori stessi, che ora possono idratarsi senza dover svuotare il portafoglio.

Il refill gratuito porta anche un vantaggio psicologico: non dover più “programmare la sete” prima del controllo. Si viaggia più tranquilli, soprattutto nelle giornate di spostamenti intensi o durante l’estate.

Una pratica che si sta diffondendo sempre di più

Molti aeroporti italiani si stanno uniformando agli standard di altri Paesi europei, dove le stazioni per il rifornimento d’acqua gratuita sono ormai una normalità da tempo. La speranza è che questa novità non resti un’iniziativa sporadica ma diventi un servizio garantito in tutti e 34 gli aeroporti commerciali del Paese.

Una nuova abitudine per un futuro più green

Ricaricare una borraccia può sembrare un gesto minuscolo, ma se a farlo saranno milioni di passeggeri all’anno, l’impatto sarà enorme. Meno plastica, più comodità, più rispetto per chi viaggia.

Il messaggio è che l’acqua in aeroporto non deve essere un lusso. E forse, passo dopo passo, anche prendere un aereo potrà diventare un po’ più sostenibile.