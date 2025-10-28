Ad
Lo smartphone da 3 chili che vuole curare la dipendenza digitale

Una startup americana propone un metodo per ridurre il tempo passato davanti allo schermo. Quindi per ridurre la dipendenza digitale. Rendere lo smartphone scomodo da usare.

scritto da Manuela Poidomani
Contro la dipendenza digitale, c’è chi scommette sulla fatica fisica. La startup Matter Neuroscience, con sede negli Stati Uniti, ha lanciato su Kickstarter una campagna per finanziare un accessorio decisamente fuori dal comune. Stiamo parlando di un case in acciaio da quasi tre chilogrammi. Che è pensato per rendere lo smartphone così ingombrante e pesante da scoraggiarne l’uso compulsivo. L’idea è apparentemente nata per scherzo. Ma ha subito suscitato curiosità.

Il dispositivo, compatibile con gli iPhone dal modello 13 al 17, è lavorato in acciaio massiccio e richiede l’uso di una chiave a brugola per l’installazione. Nonostante la struttura imponente, permette di accedere a tutte le funzioni del telefono. Cioè tasti, fotocamere e app restano utilizzabili, ma con un livello di scomodità tale da far desistere chiunque dall’usarlo troppo spesso. “L’obiettivo – spiega il team – è restituire consapevolezza, farci chiedere se ogni gesto sullo schermo sia davvero necessario.”

Un progetto ironico, ma con un fondo di verità. La maggior parte delle persone ha la dipendenza digitale

Il prezzo non è certo popolare. Oltre 200 dollari per un accessorio che non genera profitti. Matter Neuroscience ha infatti pubblicato il dettaglio dei costi, dimostrando che ogni centesimo è destinato alla produzione, ai dazi di importazione e alle commissioni di crowdfunding. Realizzato all’estero, il case è soggetto ai dazi imposti da Trump, che ne fanno lievitare il prezzo. Nonostante ciò, la campagna ha già raccolto 14.000 dollari dei 75.000 necessari, con altri 50 giorni per raggiungere l’obiettivo.

L’iniziativa, seppur estrema, tocca un tema serio. La dipendenza digitale. Gli strumenti software introdotti da Apple, Google e altri produttori per limitare l’uso degli smartphone si sono rivelati facilmente aggirabili. Il case di Matter Neuroscience propone invece un approccio radicale e tangibile, che trasforma l’autodisciplina in sforzo fisico. Forse non sarà la soluzione definitiva, ma è un segnale interessante. La tecnologia può anche insegnarci a usarne meno.

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.