Ecozy lancia il dispenser smart che rivoluziona la cucina

Un nuovo protagonista entra a far parte ufficialmente delle cucine moderne. Si tratta del dispenser smart per ghiaccio e acqua firmato Ecozy. L’azienda ha presentato un elettrodomestico dal design elegante e dalle funzioni avanzate, pensato per chi cerca comodità e innovazione. La connessione Wi-Fi integrata consente di controllare ogni operazione tramite l’app dedicata EcozyHome, programmando la produzione di ghiaccio da remoto.

Rientrare a casa e trovare cubetti pronti per un aperitivo o per una festa non sarà più un problema. Il dispositivo è compatibile anche con Alexa e Google Assistant, permettendo un uso a mani libere ideale per chi è impegnato in altre attività.

Dispenser Ecozy: ghiaccio di qualità e manutenzione semplificata

L’esperienza d’uso complessiva è semplificata da un ampio touchscreen a colori, che mostra in tempo reale lo stato della macchina, i livelli dell’acqua e gli eventuali avvisi di manutenzione. Un sistema di monitoraggio avanzato poi controlla temperatura e qualità dell’acqua, assicurando ghiaccio puro, sicuro e a basso consumo energetico. L’attenzione all’igiene è un punto di forza. La funzione “touch-free” permette di ottenere ghiaccio senza toccare il dispositivo, riducendo i rischi di contaminazioni batteriche.

Il ghiaccio prodotto è del tipo “nugget”, apprezzato per la sua consistenza morbida, facilmente masticabile e capace di sciogliersi lentamente senza annacquare le bevande. La manutenzione, nonostante le funzioni avanzate, risulta sorprendentemente semplice. Con un solo pulsante si attiva l’autopulizia, che igienizza l’interno della macchina rimuovendo calcare e cattivi odori. In più, il serbatoio dell’acqua è estraibile, facilitando sia il riempimento che la pulizia profonda.

Ecozy ha annunciato la disponibilità del nuovo dispenser su Amazon al prezzo di circa 559€. Per chi non necessita di funzioni smart, esiste però anche una versione base più economica che produce cubetti tradizionali. Insomma, questo dispositivo punta a trasformare la gestione di acqua e ghiaccio in cucina, offrendo comodità, igiene e controllo intelligente in un unico prodotto destinato a incuriosire gli appassionati di tecnologia domestica.