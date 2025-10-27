OpenAI acquisisce SAI, il team dietro all’app Comandi di Apple

OpenAI continua la sua espansione e annuncia l’acquisizione di Software Applications Incorporated (SAI), società nota per aver dato origine al team che sviluppò l’app Workflow. L’operazione, i cui dettagli economici non sono stati resi pubblici, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia dell’azienda di Sam Altman. Essa intende infatti creare interfacce capaci di comprendere il contesto e agire direttamente sui sistemi, superando i limiti delle interazioni testuali tradizionali.

Nel post ufficiale che annuncia l’acquisizione, OpenAI sottolinea come il vero progresso dell’AI risieda in quegli strumenti che comprendono l’intento dell’utente e si adattano al contesto. In quest’ottica, il know-how del team di SAI sarà messo al servizio di ChatGPT e delle sue applicazioni future, portando con sé l’esperienza maturata nello sviluppo di Sky. Tutti i membri del gruppo, inclusi i cofondatori Ari Weinstein, Conrad Kramer e Kim Beverett, entreranno ufficialmente in OpenAI.

OpenAI: dalle automazioni Apple al futuro di ChatGPT

Il progetto Sky rappresentava un’evoluzione naturale del concetto di automazione. Si trattava di un assistente in grado di leggere il contesto visivo del desktop e interagire con più applicazioni contemporaneamente, generando flussi di lavoro dinamici senza configurazioni manuali. È un’idea che anticipa ciò che OpenAI sembra voler ottenere con i suoi prodotti futuri. Ovvero un ChatGPT capace non solo di suggerire azioni, ma di eseguirle direttamente su un sistema operativo.

L’acquisizione di SAI segue da vicino la presentazione di ChatGPT Atlas, il nuovo browser AI di OpenAI, e ne rafforza la visione. In particolare, l’esperienza del team SAI nell’ecosistema Apple potrebbe velocizzare lo sviluppo di strumenti operativi intelligenti per macOS, un terreno su cui OpenAI si sta già muovendo con forza.

Resta da vedere se Sky verrà mantenuto come progetto indipendente o assorbito completamente nell’universo ChatGPT. Ciò che è certo è che l’operazione segna un nuovo passo verso un modello di AI capace di unire linguaggio, automazione e interazione diretta con i sistemi, trasformando il computer in un assistente realmente operativo e consapevole del contesto.