Huawei Mate 70 Air è l’idea per sfidare iPhone Air e Galaxy S25 Edge

Huawei sembra pronta a riportare in auge la moda degli smartphone ultra-sottili con il nuovo Mate 70 Air, un modello che punta tutto su eleganza e leggerezza. Il dispositivo è apparso nel database di China Telecom, confermando gran parte delle specifiche chiave e alcune informazioni interessanti sulle configurazioni e sui colori disponibili.

Secondo la documentazione, il Mate 70 Air sarà disponibile in due varianti: una con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e una seconda versione con 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione. Lo schermo sarà ampio, da 6,9 pollici, con risoluzione 1920 x 1080 pixel, confermando l’attenzione di Huawei per un’esperienza visiva di alto livello anche su un dispositivo dal profilo sottile.

Il modello in questione porta il codice SUP-AL90 e, a giudicare dalle informazioni trapelate, non includerà la connettività 5G. Una scelta che potrebbe essere legata al contenimento dei costi o alla volontà di mantenere lo smartphone estremamente sottile, aspetto che rappresenta il suo principale punto di forza.

Colori e posizionamento nella gamma Huawei

Il Mate 70 Air sarà proposto in tre colorazioni: Golden Black, Feather White e Silver Brocade, tonalità eleganti pensate per valorizzare il design raffinato e minimale. Sebbene al momento non siano stati rivelati spessore e peso, elementi che con ogni probabilità costituiranno il fulcro della comunicazione commerciale, le prime indiscrezioni confermano che il dispositivo seguirà la stessa filosofia estetica che negli ultimi mesi ha riacceso l’interesse per gli smartphone sottili sul mercato cinese.

Il nuovo modello dovrebbe essere annunciato ufficialmente insieme alla serie Mate 80, che comprenderà Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ e Mate 80 RS. Il lancio è atteso per novembre, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del brand nella fascia alta e intercettare la crescente domanda di dispositivi dal design essenziale e ricercato.

Un ritorno all’eleganza, con qualche compromesso

Il Mate 70 Air si inserisce in un segmento in forte evoluzione, dove l’estetica torna a giocare un ruolo centrale. Tuttavia, resta da capire se Huawei riuscirà a bilanciare spessore ridotto e autonomia, un compromesso che ha penalizzato altri modelli ultra-slim come iPhone Air e Galaxy S25 Edge. In ogni caso, la casa cinese sembra intenzionata a dimostrare che anche nel 2025 gli smartphone sottili possono ancora sorprendere.