Valanga di sconti su Aliexpress, ecco i migliori

Il noto store di shopping online Aliexpress continua a lasciare di stucco sia gli utenti sia la concorrenza più agguerrita. Anche oggi, infatti, lo store sta proponendo una valanga di sconti davvero eccezionali. In alcuni casi si supera addirittura il 50%. Questi sconti sono applicati su numerose tipologie di prodotti di rilievo, comprendente sia l’ambito tech che non. Vi proponiamo qui di seguito la nostra selezione con i migliori prodotti della giornata, da acquistare con spedizione rapida ed inclusa nel prezzo e senza costi di spese doganali.

Aliexpress con una valanga di sconti sorprendenti, ecco le migliori occasioni

Console portatile 4K TV Game Stick M15 – 40.000+ giochi integrati, 128GB, controller wireless retro gamepad – PREZZO 22,03 euro contro gli iniziali 25,11 euro con uno sconto complessivo pari al 12% – LINK PER L’ACQUISTO

– 40.000+ giochi integrati, 128GB, controller wireless retro gamepad – contro gli iniziali 25,11 euro con uno sconto complessivo pari al 12% – Auricolari Xiaomi a conduzione ossea – Bluetooth wireless, impermeabili, microfono, per sport e corsa – PREZZO 19,49 euro – LINK PER L’ACQUISTO

– Bluetooth wireless, impermeabili, microfono, per sport e corsa – – Insegna neon personalizzata Jujutsu Kaisen Gojo – luce acrilica LED, decorazione camera, USB, regalo gaming – PREZZO 43,09 euro contro gli iniziali 71,82 euro con uno sconto complessivo pari al 40% – LINK PER L’ACQUISTO

– luce acrilica LED, decorazione camera, USB, regalo gaming – contro gli iniziali 71,82 euro con uno sconto complessivo pari al 40% – Robot pulisci vetri PuRuiKai – ultrasottile, telecomando, pulizia elettrica vetri per casa – PREZZO 52,57 euro contro gli iniziali 163,69 euro con uno sconto complessivo pari al 67% – LINK PER L’ACQUISTO

– ultrasottile, telecomando, pulizia elettrica vetri per casa – contro gli iniziali 163,69 euro con uno sconto complessivo pari al 67% – Smartphone POCO X7 5G – 8GB/12GB RAM, 256/512GB storage, versione globale con caricatore UE – PREZZO 196,40 euro contro gli iniziali 323,45 euro con uno sconto complessivo pari al 39% – LINK PER L’ACQUISTO

– 8GB/12GB RAM, 256/512GB storage, versione globale con caricatore UE – contro gli iniziali 323,45 euro con uno sconto complessivo pari al 39% – Macchina da boxe smart Bluetooth – training punzonatura, luci LED, montaggio a parete, guanti inclusi – PREZZO 98,39 euro contro gli iniziali 198,31 euro con uno sconto complessivo pari al 50% – LINK PER L’ACQUISTO

– training punzonatura, luci LED, montaggio a parete, guanti inclusi – contro gli iniziali 198,31 euro con uno sconto complessivo pari al 50% – Lampada portatile zucca Halloween in silicone – luce decorativa morbida, regalo per bambini, camera da letto – PREZZO 14,29 euro contro gli iniziali 28,56 euro con uno sconto complessivo pari al 49% – LINK PER L’ACQUISTO

Ricordiamo che con l’acquisto di tutti questi prodotti, sullo store Aliexpress la spedizione è rapida ed inclusa nel prezzo.