DOOGEE V Max Play e Snapbeat, il cinema in portabilità e alla portata di tutti

Chi avrebbe mai pensato che il campeggio potesse trasformarsi in una serata cinema? L’intrattenimento non si limita più al soggiorno in hotel o strutture ricettive. Con lo smartphone con proiezione DOOGEE V Max Play e l’altoparlante Bluetooth magnetico SnapBeat, puoi portare l’esperienza del grande schermo ovunque, da un campeggio sotto le stelle a un’accogliente riunione in giardino. Insieme, offrono un cinema mobile potente, portatile e perfetto per ogni tua avventura.

Design robusto, progettato per l’avventura

Il DOOGEE V Max Playè resistente dentro e fuori. Il suo corpo ispirato a un jet da combattimento, disponibile nei colori Armor Black e Battle Rust, combina pannelli in lega di alluminio, bordi rinforzati e cuciture antiscivolo per la massima protezione. È impermeabile, antipolvere e pronto per la natura selvaggia. L’altoparlante SnapBeat aggiunge portabilità ed stile. Piccolo ma potente, è dotato di un corpo semisferico, griglia a nido d’ape e base magnetica. Un moschettone in metallo consente di appenderlo a zaini o tende, mentre il supporto magnetico si fissa facilmente al V Max Play o a qualsiasi superficie metallica.

Complemento funzionale: un cinema tascabile

La sinergia tra V Max Play e SnapBeat nasce da una perfetta combinazione di schermo e audio. Lo smartphone DOOGEE V Max Play trasforma qualsiasi superficie in un display di grande formato grazie al proiettore integrato, dando vita a film, partite sportive o presentazioni con una nitidezza straordinaria. Già da solo, questo lo rende un dispositivo eccezionale sia per il tempo libero che per la produttività. In abbinamento al mini speaker SnapBeat, tuttavia, l’esperienza raggiunge un livello completamente nuovo. Con il suo audio potente e immersivo, SnapBeat integra l’ampia proiezione del V Max Play, garantendo che ogni scena sia accompagnata da un suono ricco e dinamico. Insieme, creano un vero e proprio cinema portatile: un pacchetto audiovisivo completo che si adatta perfettamente allo zaino, ma che può trasformare qualsiasi ambiente in un cinema. Che tu sia sdraiato in una tenda in una sera piovosa o riunito con gli amici attorno a un falò, la combinazione di proiezione su grande schermo e audio potente trasforma i momenti ordinari in esperienze straordinarie.

Collaborazione hardware: più intelligente, più pratica

La base magnetica dell’altoparlante SnapBeat si aggancia saldamente al retro del V Max Play, trasformandolo in un pratico supporto per guardare film, partecipare a videochiamate o navigare in modalità vivavoce. Questo design intelligente va oltre la praticità: dimostra come il prodotto sia stato realizzato pensando all’uso quotidiano. Nessun supporto aggiuntivo da portare con sé, basta agganciarlo e utilizzarlo sempre e ovunque, rendendo le gite in campeggio e le attività quotidiane più facili e piacevoli.

Prestazioni condivise: robuste, affidabili e sempre pronte

Quando si tratta di attrezzature per l’outdoor, la durata è importante tanto quanto le prestazioni. Sia V Max Play che SnapBeat condividono una filosofia di design robusta che garantisce di stare al passo con le avventure degli esploratori moderni. SnapBeat vanta una resistenza all’acqua IPX6 e una protezione da cadute da 1,5 metri, rendendolo un compagno affidabile per la spiaggia, il bordo piscina, i sentieri escursionistici e persino la cucina.

La batteria ad alta capacità di V Max Play e l’efficiente gestione energetica di SnapBeat offrono ore di proiezione e riproduzione continua, garantendo che il tuo intrattenimento non si esaurisca mai prima di te. Il design compatto e semisferico di SnapBeat lo rende leggero e facile da trasportare. In combinazione con il moschettone e il supporto magnetico, si adatta a quasi tutti gli ambienti, offrendo la massima flessibilità e stile. Insieme, queste caratteristiche garantiscono un sistema audiovisivo durevole e portatile, perfetto sia per ambienti interni che esterni. Che tu stia pedalando in città, facendo escursioni in montagna o godendoti una rilassante festa in piscina, V Max Play e SnapBeat offrono la colonna sonora e lo schermo per ogni avventura.

Dove acquistarlo

DOOGEE V Max Play può essere acquistato in versione singola su Amazon a un prezzo di partenza di 799,99 euro, ma con 150 euro di sconto con l’applicazione del codice T56VXZHX, a questo link. In alternativa è possibile optare per il bundle, sempre disponibile su Amazon, con un prezzo di partenza di 849,99 euro, a cui si può aggiungere uno sconto di 150 euro con il codice WVSK7DIR, ed è acquistabile a questo link.

Sul sito ufficiale, gli utenti potranno ricevere uno sconto di 100 euro, a cui si aggiunge uno speaker bluetooth in regalo, del valore effettivo di 49,99 dollari, spedizione dai magazzini più vicini e consegna gratuita a domicilio. L’offerta in oggetto è valida solo fino al 10 novembre.