Truffa e pericolo spionaggio: vogliono soldi in Bitcoin, ecco il testo pericoloso

Questa volta potrebbe essere davvero difficile riuscire a scamparla, in quanto il messaggio sembra molto realistico. Diversi utenti hanno segnalato un caso che a primo impatto sembrava essere di spionaggio, ma che non nasconde altro che una truffa phishing. I malviventi fanno credere alle povere vittime di essere state spiate mentre erano davanti al loro computer e direttamente dalla webcam. In basso potete trovare tutte le spiegazioni riguardo a questa truffa e soprattutto il messaggio, in modo tale da poter avere già ben chiara la situazione. State molto attenti.

Truffa della webcam: gli utenti potrebbero perdere diversi soldi

La truffa si muove con il messaggio che potete leggere qui in basso:

“Credi che stare davanti al tuo computer sia sicuro al 100% ma non è così. Ti ho visto in atteggiamenti intimi mentre guardavi dei contenuti porno. Diffonderò tutto sul web e tramite i tuoi amici sui social, tranne nel caso in cui mi paghi e dimenticherò tutto. Una volta confermata la transazione, eliminerò permanentemente tutti i filmati compromettenti, rimuoverò Pegasus dai tuoi dispositivi e sparirò dalla tua vita. Hai la mia parola — è solo affari.

Senza pagamento, distruggerò la tua reputazione senza esitazione.

Sarò notificato quando aprirai questa email. Da quel momento, avrai esattamente 48 ore per completare il pagamento.

Se non conosci le criptovalute, non preoccuparti — è semplice. Cerca “come comprare Litecoin” o “exchange di criptovalute” e segui i passaggi. Non è più difficile che acquistare qualcosa online.

Sei stato avvisato:

Non rispondere a questa email. È stata inviata dal tuo stesso account iCloud.

Non contattare la polizia. Lo saprò. Il materiale sarà reso pubblico.

Non tentare di resettare o distruggere i tuoi dispositivi. Ti sto osservando.

E ricorda — le transazioni in criptovalute sono anonime. Non potrai rintracciarmi.

Questa è la tua unica e sola avvertenza.

Sii intelligente. Stai zitto. Paga.“