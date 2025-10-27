YouTube introduce un sistema AI per difendere i creator dai deepfake

YouTube cerca in ogni modo di venire incontro alle esigenze dei creator e questa volta vuole farlo puntando tutto sull’intelligenza artificiale. Google infatti avrebbe pensato ad un nuovo sistema per proteggerli dai contenuti generati o manipolati senza consenso. La funzione di rilevamento delle somiglianze AI, destinata ai membri del YouTube Partner Program, è stata dunque ufficialmente presentata. È così che i creatori di contenuti potranno individuare video in cui il proprio volto o la propria immagine vengono riprodotti in modo artificiale.

Così facendo, YouTube vuole dare una mano agli autori che vogliono difendere la propria identità e ridurre la diffusione dei deepfake. Ad oggi parliamo di un fenomeno sempre più diffuso ma bisognerà attendere ancora un po’ in quanto la novità è attesa per gennaio 2026.

Come funziona il nuovo strumento di rilevamento

Il sistema sarà integrato nella sezione Content Detection di YouTube Studio. Per accedere alla funzione, i creator dovranno completare una verifica d’identità che richiede l’invio di un documento ufficiale e di un breve video selfie, necessari per validare la corrispondenza facciale.

Una volta completato il processo, YouTube analizzerà la rete alla ricerca di video che riproducono il volto del creator in modo artificiale. Gli autori riceveranno notifiche dettagliate con l’elenco dei contenuti individuati, comprensivo di informazioni su canale, titolo, numero di visualizzazioni e un estratto del punto preciso in cui appare la somiglianza. Da lì sarà possibile inviare una richiesta di rimozione, semplificando il processo di tutela rispetto alle procedure manuali finora necessarie.

Un primo passo contro i deepfake

La diffusione di strumenti generativi come Sora e applicazioni simili ha moltiplicato la presenza online di video manipolati, spesso difficili da distinguere da quelli reali. YouTube ha deciso di intervenire con un approccio preventivo, fornendo ai creator mezzi concreti per controllare l’uso improprio della propria immagine.

Sebbene si tratti solo di un primo passo, la piattaforma intende proseguire con ulteriori iniziative per aumentare la trasparenza dei contenuti e contrastare l’abuso dell’AI. Il nuovo sistema rappresenta così una risposta diretta a un problema sempre più urgente: proteggere l’identità digitale nell’era dei deepfake.