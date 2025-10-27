Pixel, la torcia diventa intelligente: controllo dell’intensità personalizzabile

Google continua a perfezionare l’esperienza dei propri smartphone. Con la build 2510 di Android Canary, rilasciata nella serata del 21 ottobre 2025, gli utenti Pixel iscritti al programma in anteprima hanno scoperto una novità tanto semplice quanto utile. Si tratta della possibilità di regolare l’intensità della torcia direttamente dal centro di controllo. Non parliamo più di un semplice interruttore “on-off”, ma di un comando interattivo che consente di scegliere quanta luce emettere, adattandola a ogni situazione.

Un’anteprima esclusiva destinata a cambiare il modo di usare la torcia sui Pixel

Questa funzione, già anticipata in una precedente versione di agosto (build 2508), colma una lacuna rispetto a molti altri smartphone Android e agli iPhone, che da tempo offrono un controllo simile. L’API necessaria è già presente nel sistema operativo sin da Android 13, ma solo ora Google la sta integrando nativamente nel software dei Pixel. Con la nuova interfaccia, il controllo dell’intensità si presenta in modo inedito. Lo slider orizzontale lascia il posto a un cursore verticale, racchiuso nel fascio di luce che si dirama da un’icona a forma di torcia. I pulsanti “Disattiva” e “Fine” completano l’interazione, mantenendo la semplicità tipica del linguaggio visivo di Material You.

La funzione è ancora in fase sperimentale e non sarà disponibile a breve sul canale stabile di Android. Secondo le previsioni, potrebbe arrivare con l’aggiornamento Android16 QPR3, previsto per marzo 2026, oppure slittare fino al debutto di Android17, atteso a metà anno. In ogni caso, i prossimi mesi saranno decisivi. Già con la Beta 1 di novembre si capirà se il sistema di regolazione è pronto per l’integrazione ufficiale.

Si tratta di un piccolo ma importante passo avanti nella cura dei dettagli che da sempre contraddistingue la linea Pixel. La torcia, finora relegata a una funzione marginale, diventa così un esempio della filosofia Google. Ovvero quello di rendere intuitivo anche ciò che appare banale.