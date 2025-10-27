Warner Bros nel mirino di Netflix, Amazon e Apple: svolta per lo streaming

Nel mondo dello streaming qualcosa si sta muovendo, e potrebbe trattarsi della scossa più grande degli ultimi anni. Secondo diverse indiscrezioni, Warner Bros Discovery starebbe valutando la possibilità di vendere uno dei suoi pezzi più preziosi: l’intera divisione Entertainment, comprensiva di Warner Bros Pictures, HBO e dei diritti su alcuni dei franchise più iconici al mondo. Una mossa che avrebbe del clamoroso, soprattutto perché i potenziali acquirenti non sono semplici concorrenti ma i giganti assoluti dello streaming: Netflix, Amazon e Apple.

Se una di queste aziende dovesse spuntarla, l’equilibrio del settore cambierebbe in modo irreversibile. Immaginare le saghe di Harry Potter, Il Signore degli Anelli, DC Comics, Dune, Matrix o le serie capolavoro HBO direttamente su Netflix o su Apple TV+ farebbe tremare tutto il mercato, dalle piattaforme rivali ai cinema.

Perché Warner potrebbe davvero vendere la società

Dietro questa possibile svolta c’è una verità meno romantica: Warner Bros Discovery sta ancora facendo i conti con debiti enormi accumulati negli ultimi anni. Tagli, cancellazioni di progetti e riorganizzazioni non sarebbero bastati a invertire la rotta. E quando i conti non tornano, anche i marchi storici finiscono sul tavolo delle trattative.

Per chi compra, invece, si tratterebbe di un’occasione irripetibile. Netflix otterrebbe finalmente un catalogo di franchise forti da sfruttare su più fronti, Amazon darebbe nuova linfa a Prime Video dopo gli investimenti su “Il Signore degli Anelli”, mentre Apple avrebbe la chance perfetta per colmare la sua lacuna più grande: la mancanza di contenuti iconici che lasciano il segno.

Un futuro con meno concorrenza?

Se la fusione dovesse andare in porto, il rischio è che il mercato si concentri nelle mani di pochissimi attori globali. Meno competitività, meno scelta e abbonamenti sempre più costosi potrebbero diventare la norma. Ma allo stesso tempo gli spettatori potrebbero ritrovarsi un universo di contenuti ancora più vasto e curato.

Per ora, siamo fermi a nient’altro se non rumors. Ma quando i colossi iniziano a muoversi, di solito lo fanno per davvero. La prossima grande rivoluzione dello streaming potrebbe essere molto più vicina di quanto pensiamo.