Google Maps: con l’AI si possono pianificare viaggi e spostamenti, ecco come

Google Maps è diventata molto più di un’app per trovare percorsi, soprattutto grazie agli aggiornamenti più recenti. L’integrazione dell’intelligenza artificiale ha reso questa piattaforma un vero e proprio assistente di viaggio completo. Google Maps riesce infatti a capire le esigenze dell’utente talvolta anche anticipandole. Non è da sottovalutare una funzionalità in particolare ovvero la pianificazione intelligente degli itinerari. Questa analizza le condizioni del traffico, orari dei mezzi pubblici e abitudini personali per suggerire il momento migliore per partire. L’app, grazie ai dati storici e all’AI predittiva, calcola i ritardi probabili e propone strade più scorrevoli prima che si verifichino ingorghi.

Anche la ricerca dei luoghi è diventata più intuitiva. Digitando frasi naturali come “ristoranti con vista mare” o “caffè tranquilli per lavorare”, l’AI interpreta il contesto e mostra risultati più precisi, tenendo conto delle recensioni, dell’orario e perfino delle condizioni meteo. In alcune città, la funzione Immersive View permette di esplorare aree e percorsi in 3D, con informazioni su traffico, illuminazione e orari in cui il luogo è più affollato.

Funzioni AI per viaggi e vita quotidiana

Un’altra funzione basata su AI è il raggruppamento automatico dei luoghi visitati. Dopo un viaggio, Maps riconosce le tappe più frequenti e crea album o cronologie interattive, con foto e percorsi ordinati giorno per giorno. È un modo pratico per ricostruire un itinerario o ricordare dove si è stati senza dover annotare nulla.

L’intelligenza artificiale lavora anche dietro le quinte per migliorare la ricerca di parcheggi e stazioni di ricarica per veicoli elettrici, mostrando in tempo reale disponibilità e costi. In alcune aree, l’app segnala perfino le aree più sicure per sostare, sulla base di dati locali aggiornati.

Chi viaggia a piedi o in bicicletta può contare sulle indicazioni dinamiche, che si adattano automaticamente ai cambi di percorso o alle condizioni del terreno. L’AI calcola la velocità media e propone tragitti alternativi più rapidi o panoramici, senza bisogno di interrompere la navigazione.

Con queste funzioni, Google Maps diventa un assistente intelligente che non si limita più a indicare la strada, ma aiuta a pianificare spostamenti, viaggi e attività quotidiane in modo più efficiente, personalizzato e consapevole.