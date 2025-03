Android Auto si aggiorna: le novità della versione 13.9

Novità per gli automobilisti che a bordo della propria vettura hanno a disposizione Android Auto per gestire le funzionalità di bordo. Non a caso, nelle scorse ore il colosso Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Android Auto nella versione 13.9.

Un aggiornamento che non fa altro che andare a migliorare l’esperienza d’uso e che viene lanciato a soli pochi giorni dalla precedente versione. Non dimentichiamo che l’azienda di Mountain View punta ad offrire il meglio ai propri utenti e si impegna costantemente ad aggiorna la sua piattaforma dedicata alle vetture. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito.

Android Auto: i dettagli del nuovo aggiornamento

Arriva un nuovo aggiornamento per la piattaforma per veicoli nota ormai a tutti. Nello specifico, l’aggiornamento 13.9, ad Android Auto, è attualmente disponibile solamente nel canale beta e sembrerebbe non andare ad apporta significativi cambiamenti.

Quel che sembra essere chiaro è che con questo miglioramento Google ha deciso di effettuare alcune modifiche sotto l’aspetto della terminologia. Prestando attenzione al codice dell’app, infatti, sembrerebbe che l’azienda di Mountain View abbia deciso di modificare il linguaggio dell’intera interfaccia. Il lavoro svolto da Google riguarda infatti la sostituzione di termini come car con vehicle.

Non possiamo naturalmente escludere che oltre a tali modifiche l’azienda abbia deciso di risolvere alcuni bug per migliorare l’esperienza d’uso del sistema di Android Auto. Essendo in fase di distribuzione graduale, l’aggiornamento Android Auto potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti nello stesso giorno. Solitamente, quando si parla di beta, capita spesso che l’update venga rilasciato in versione stabile per tutti dopo un po’ di tempo.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle novità che il colosso Google deciderà di apportare sulle vetture con le prossime versioni di Android Auto.