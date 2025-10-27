Pixel 10: novità per il supporto alle app Linux

Google compie un nuovo passo verso la convergenza tra mobile e desktop. A tal proposito, l’azienda introduce su Android 16 QPR2 il supporto alle applicazioni Linux con interfaccia grafica. La novità segue il debutto dell’app Linux Terminal su Android, che fino a poco fa permetteva di eseguire solo programmi da riga di comando. Il recente aggiornamento amplia quindi le possibilità della piattaforma, anche se le prestazioni rimangono dipendenti dal modello di dispositivo utilizzato. Il meccanismo alla base di tale evoluzione è la virtualizzazione, già sfruttata nella versione iniziale della Terminal app. Attraverso tale sistema, Android è in grado di eseguire un ambiente Linux completo.
Pixel 10: ecco i dettagli sul supporto alle app Linux
Finora, la mancanza di accelerazione grafica hardware limitava la fluidità delle interfacce grafiche. Le operazioni grafiche erano gestite dal renderer software Lavapipe, che gravava sul processore, riducendo le prestazioni complessive. Con Android 16 QPR2, Google introduce la tecnologia Gfxstream, progettata per inoltrare le chiamate API dalla macchina virtuale Linux direttamente all’hardware grafico del dispositivo. In tal modo, le applicazioni possono sfruttare la GPU nativa, migliorando sensibilmente la reattività e la qualità del rendering.
Gli utenti che hanno testato la nuova funzione riportano risultati promettenti, ma ancora incompleti. Su Reddit, alcuni hanno documentato che solo 47 delle 142 estensioni Vulkan supportate dal Pixel 10 risultano funzionanti nella macchina virtuale, con comportamenti occasionalmente anomali o inferiori al renderer software. Ciò indica come Gfxstream offra un potenziale elevato, ma necessiti di ulteriori ottimizzazioni prima di garantire un’esperienza vicina a quella nativa. Al momento, però, il supporto completo è disponibile solo su Pixel 10, che grazie al chip Tensor G5 può eseguire software Linux con accelerazione hardware.
Nonostante le limitazioni, l’integrazione di Gfxstream segna un cambiamento significativo nella gestione di software Linux su Android. La possibilità di eseguire applicazioni complesse con accelerazione grafica apre nuove prospettive, avvicinando gli smartphone a strumenti tipici dei PC. In prospettiva, tale mossa potrebbe rappresentare un passo strategico per Google verso una piattaforma più versatile.