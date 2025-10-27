Apple: importanti passi avanti grazie al successo degli iPhone 17

Di recente, il titolo di Apple ha raggiunto nuovi massimi storici. Ciò chiudendo lunedì 20 ottobre a 262,24 dollari per azione. Con un incremento vicino al 4% rispetto alla chiusura precedente. Durante la giornata, il prezzo ha toccato un picco di 264,38 dollari, superando il record precedente di 258,10 dollari registrato lo scorso dicembre. Il rialzo riflette una combinazione di forte domanda dei prodotti e ottimismo degli investitori. Consolidando la posizione del gruppo tecnologico sui mercati finanziari. Al centro della crescita c’è la nuova serie iPhone 17. La quale, nei primi dieci giorni di disponibilità negli Stati Uniti e in Cina, ha superato del 14% le vendite della gamma precedente, secondo Counterpoint Research. In particolare, il modello base ha registrato un notevole aumento in Cina. Con unità vendute quasi raddoppiate rispetto all’iPhone 16 standard.

Apple: cresce il titolo dell’azienda

Tali risultati hanno rinnovato la fiducia degli analisti, portando diverse società di ricerca a rivedere al rialzo le valutazioni del titolo. Oltre alle vendite degli smartphone, altri prodotti hardware come AirPods e Apple Watch contribuiscono al positivo andamento commerciale. Gli esperti guardano anche alle future integrazioni di intelligenza artificiale in Siri, attese per il 2026. Le quali potrebbero rafforzare l’ecosistema Apple e creare nuove opportunità nel campo dei servizi intelligenti e della smart home.

Il clima positivo è stato ulteriormente sostenuto dalla visita del CEO Tim Cook in Cina. Con incontri istituzionali e con il personale locale, e dal rapido esaurimento dell’iPhone Air nel mercato cinese. Tali eventi hanno rafforzato la percezione di solidità e capacità di penetrazione del brand nei mercati strategici.

Il superamento dei massimi storici non rappresenta solo un traguardo finanziario, ma suggerisce una fase di rinnovato slancio per Apple. La combinazione di vendite solide, innovazioni tecnologiche e attenzione ai mercati chiave indica che il gruppo è pronto a consolidare la propria leadership. Evidenziando come l’evoluzione dei prodotti e la domanda dei consumatori continuino a modellare l’intero settore tecnologico.