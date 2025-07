Rinascita Sonos: Tom Conrad alla guida per un nuovo inizio

Con una nomina ufficiale attesa da mesi, Sonos ha scelto di affidare ufficialmente la propria leadership a Tom Conrad. Dopo aver ricoperto il ruolo di CEO ad interim dall’inizio del 2025, l’uomo assume ora la carica a tempo pieno, segnando un momento di svolta per la storica azienda americana dell’audio. La notizia arriva dopo un periodo complesso per l’ azienda, messa alla prova dal fallimento del lancio della nuova app. Momento giudicato dagli utenti come uno dei peggiori della storia del marchio.

Le scelte strategiche di Sonos: innovazione, pulizia e ripartenza

Conrad, già nel consiglio d’amministrazione dal 2017, ha alle spalle esperienze notevoli nel mondo tech. Egli infatti è stato Chief Product Officer per Quibi, il discusso progetto di streaming mobile durato pochi mesi. Nonostante ciò, ha saputo guadagnare rapidamente consensi grazie a un approccio comunicativo diretto e attento al feedback della community Sonos. Fin dai primi giorni da CEO temporaneo, ha promesso di rimettere al centro la qualità dei prodotti e l’affidabilità dei servizi, segnando una netta rottura con il passato più recente.

Durante il suo breve periodo da CEO ad interim, Tom Conrad ha già lasciato un’impronta importante nella strategia dell’azienda. Ha abbandonato lo sviluppo del set-top box e, secondo diverse fonti, ha spinto per la fine della collaborazione con IKEA. Decisioni che mostrano una volontà precisa. Ovvero quella di riportare Sonos al suo nucleo originale, concentrandosi su ciò che davvero funziona e che rende il brand riconoscibile nel mondo dell’audio di alta qualità.

Uno degli interventi più urgenti ha riguardato la nuova app, il cui debutto disastroso aveva scatenato reazioni durissime. Conrad ha avviato un processo di correzione profonda, accompagnato da aggiornamenti firmware su dispositivi come la soundbar Arc e le cuffie wireless Ace. A completare il quadro, è arrivata l’assunzione di Hugo Barra, figura di spicco nella Silicon Valley, con un passato in Android, Xiaomi e Meta. Nel messaggio rivolto allo staff per annunciare la nuova carica, Conrad ha parlato chiaramente di “reinvenzione”. Non si tratta solo di togliere l’etichetta di “interim”, ma di ridare identità e ambizione a un marchio che ha fatto dell’innovazione il suo punto di forza.