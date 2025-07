Mercedes nuovi van elettrici su piattaforma VAN.EA: ecco il nuovo VLE

Mercedes-Benz ha annunciato il futuro della sua gamma elettrica con il nuovo VLE, primo veicolo a nascere sulla piattaforma Van Electric Architecture (VAN.EA). Una struttura modulare, progettata per distinguere nettamente le versioni private da quelle commerciali. Nella VAN.EA, da un lato, le Grand Limousines VLE e VLS offriranno lusso ed esclusività per il trasporto passeggeri, dall’altro i van professionali godranno della stessa base tecnologica, adattata a carichi e usi intensivi. Il design aerodinamico ha già sorpreso durante i test nel tunnel del vento a Stoccarda. Nonostante le camuffature del modello Mercedes, la linea filante e il tetto fluido fino al posteriore arrotondato hanno permesso un coefficiente di resistenza all’aria tra i migliori della categoria. Anche in condizioni simulate di tempesta, l’efficienza è rimasta invariata. Il Van ha una carrozzeria scolpita per viaggiare, anche ad alte velocità, con eleganza e silenzio.

Prestazioni elevate in ogni condizione per il nuovo Van Mercedes

Sul circuito di Nardò, sotto il sole pugliese, il powertrain elettrico del Mercedes VLE è stato portato al limite. Tecnici Mercedes hanno perfezionato la rigenerazione in frenata, ottimizzato la gestione termica e affinato il comportamento dinamico. I risultati sono stati concreti: maggiore reattività dello sterzo, stabilità anche oltre i 130 km/h e una sensazione di guida fluida e precisa, senza vibrazioni o ritardi. Il sistema di trazione posteriore con asse sterzante garantisce maneggevolezza in città e stabilità in autostrada. In prova, il Mercedes VLE ha mostrato un’autonomia sorprendente, raggiungendo livelli finora riservati alle berline di lusso. La capacità della batteria non è stata ancora svelata, ma i test mostrano risultati ottimi.

Il momento decisivo è arrivato però su strada con 1.100 chilometri percorsi da Stoccarda a Roma con due sole soste di 15 minuti. Come può un van elettrico garantire un tale risultato? Grazie a una ricarica ultraveloce, a una gestione intelligente dei consumi e a un abitacolo progettato per lunghi viaggi. Fino a otto posti disponibili in configurazione personalizzabile, interni rifiniti come in una berlina, sistemi avanzati di assistenza alla guida. Il Mercedes VLE si candida come scelta ideale per famiglie numerose o trasporto VIP. Con il debutto del VLE nel 2026, Mercedes-Benz punta a dare un bel colpo di frusta al trasporto elettrificato.