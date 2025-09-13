BMW i3, prime immagini ufficiali della nuova Serie 3 elettrica

BMW ha mostrato in anteprima la nuova BMW i3, la versione elettrica della prossima generazione di Serie 3. L’occasione è stata la presentazione del SUV iX3, durante la quale la berlina è apparsa brevemente, ancora coperta da pellicole mimetiche. Un dettaglio non è però passato inosservato, sembra infatti che al posto delle targhe si trovasse chiaramente la scritta “BMW i3”.

Si tratta di un ritorno importante. Il marchio riprende infatti la denominazione della sua prima elettrica, la citycar compatta uscita di produzione solo pochi anni fa. Ora il nome si lega a un modello importante della gamma, destinato a portare l’elettrificazione al cuore della Serie 3. Il debutto ufficiale è previsto nel 2026, ma le prime anticipazioni lasciano già intravedere il nuovo stile “Neue Klasse”, soprattutto nella parte frontale, elemento caratteristico della futura generazione.

BMW i3, tecnologia avanzata e debutto atteso nel 2026

La nuova BMW i3 condividerà la piattaforma Neue Klasse con la iX3, il che significa prestazioni e autonomia ai vertici del settore. Se il SUV dichiara fino a 800km nel ciclo WLTP, la berlina potrebbe persino superare questo traguardo grazie all’aerodinamica più favorevole e al peso ridotto.

Il pacchetto tecnologico sarà lo stesso, con sistemi digitali avanzati, nuove batterie ad alta densità e architettura a 800Volt. La i3 affiancherà la Serie 3 endotermica e ibrida, che continuerà a essere venduta, offrendo così ai clienti una scelta completa tra motori tradizionali e soluzioni full electric.

Come detto, il lancio europeo è atteso per la fine del 2026, anche se non è esclusa una presentazione ufficiale già entro la fine del prossimo anno. In contemporanea a tutto ciò, BMW porterà su strada la nuova iX3, disponibile in Europa dalla prossima primavera. Insomma, con queste mosse, la casa di Monaco conferma la sua volontà di guidare la transizione verso l’elettrico senza abbandonare i modelli iconici. La BMW i3 diventa quindi il simbolo di un progetto che unisce tradizione e innovazione.