Amazfit Active 2: ecco un update ricco di novità

Come tutti i dispositivi, anche gli smartwatch godono di una campagna di aggiornamenti costante, i dispositivi in questione infatti ricevono update tramite Internet dalle loro aziende produttrici che ovviamente puntano a migliorare le prestazioni generali ma anche a introdurre nuove funzionalità insieme a nuovi algoritmi di analisi delle dinamiche sportive, proprio di recente il nuovo Amazfit Active 2 ha ricevuto un update che introduce interessanti novità sotto tutti questi aspetti di vista, la versione in questione è la 6.3.10.4 ed è installabile via OTA.

Nuovo update

L’update in questione introduce interessanti novità sotto vari punti di vista, scopriamo insieme di cosa si tratta:

Arrivano nuove metriche avanzate per quanto riguarda la corsa, come l’oscillazione verticale e il tempo sul suolo durante la corsa

Ora è possibile effettuare screenshot direttamente dallo smartwatch tramite la pressione combinata di due pulsanti

Tutti i controlli sullo smartwatch sono stati ottimizzati in modo importante in modo da funzionare perfettamente e senza nessun tipo di imprecisione durante l’attività fisica

Il salto con la corda riceve nuove modalità di allenamento e promemoria

Assistiamo anche all’arrivo di un restyling delle icone legate ai dati sull’attività cardiaca registrati tramite apparecchi Bluetooth esterni.

Nonostante siano presenti varie novità di diverso genere, molti utenti sul reddito hanno espresso il loro dissenso verso questo update, nello specifico tutti quanti stanno richiedendo a gran voce l’introduzione dell’applicazione BioCharge per sostituire l’app Prontezza, ritenuta decisamente più efficiente e caratterizzata da un’interfaccia grafica molto più intuibile.

Per installare l’ultima versione dell’aggiornamento, ovviamente sarà necessario avere lo smartwatch accoppiato con il vostro smartphone e sincronizzato con l’applicazione Zepp, una volta rispettati questi piccoli requisiti, l’update vi apparirà all’interno delle impostazioni potrete installarlo direttamente sul vostro smartwatch attraverso il vostro telefono, ovviamente assicuratevi di avere abbastanza autonomia residua in modo da evitare problemi decisamente gravosi, l’update attualmente è disponibile per tutti.