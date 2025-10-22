Samsung: arriva il controsorpasso nei confronti di Apple

Una competizione che sicuramente rende il mercato degli smartphone molto avvincente e quella tra Samsung ed Apple, le due società infatti cercano di contendersi il primato all’interno del mercato praticamente da sempre e per farlo ovviamente lanciano dispositivi sempre più aggiornati e con caratteristiche sempre più uniche, ovviamente a farla da padrone sono gli iPhone e i Samsung Galaxy S che da soli riescono a spostare intere cifre di mercato da un lato o dall’altro.

Il Q3 del 2025 però segna un punto a favore di Samsung che è riuscito a superare la rivale Apple in termini di quote di mercato globali che l’azienda è riuscita a rivendicare per sé, questi dati emergono da un report stilato da società di ricerca di mercato IDC e Omdia.

Percentuale in più

Nello specifico Samsung è riuscita a posizionarsi al di sopra di Apple per un punto percentuale, l’azienda coreana rivendicato infatti il 19% del mercato del terzo trimestre dell’anno contro il 18% ottenuto da Apple, ciò si è tradotto nella spedizione di oltre 61 milioni di dispositivi per Samsung contro i circa 58 milioni di Apple.

Questi dati assumono un valore, ovviamente se confrontati con la situazione reale delle due società, nello specifico abbiamo Apple o che ha consolidato la propria posizione grazie al lancio di iPhone 17 senza però ottenere quel surplus che magari si aspettava, Samsung invece è riuscita a fare un passo in avanti, soprattutto per un dettaglio che fa la differenza, i suoi dispositivi pieghevoli infatti sono stati quelli maggiormente apprezzati fin dal lancio della gamma pieghevole dell’azienda, parliamo di Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, secondo le analisi infatti questa scelta disponibile insieme ai miglioramenti decisamente evidenti introdotti dei due telefoni hanno giocato un ruolo fondamentale nella conquista del primo posto da parte di Samsung rispetto ad Apple, la quale invece non ha raccolto dei risultati sorprendenti dai suoi nuovi iPhone e soprattutto da iPhone Air.