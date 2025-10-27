Xiaomi risolve alcuni problemi critici su HyperOS, ma altri persistono

Xiaomi

Xiaomi ha pubblicato il nuovo report settimanale dedicato a HyperOS, il sistema operativo proprietario che sta gradualmente sostituendo la MIUI su smartphone, tablet e dispositivi IoT dell’azienda. L’aggiornamento introduce correzioni importanti a bug segnalati da tempo — tra cui uno che colpiva l’app Account Xiaomi — ma lascia ancora in sospeso alcune problematiche note, come la riproduzione dei video su YouTube, tuttora in fase di analisi.

L’app Account Xiaomi smette di generare errori

Uno dei problemi più fastidiosi segnalati nelle ultime settimane era legato all’app Account Xiaomi, che mostrava in continuazione messaggi di errore casuali e notifiche di sistema indesiderate. Il bug, presente su più dispositivi equipaggiati con HyperOS, è stato finalmente risolto tramite un aggiornamento dei servizi cloud, rilasciato lato server senza richiedere alcun intervento da parte degli utenti. L’azienda conferma che la correzione è già stata distribuita automaticamente e che tutti i dispositivi coinvolti hanno ricevuto la patch, con un impatto immediato sulla stabilità del sistema. Si tratta di una delle prime dimostrazioni concrete della capacità di Xiaomi di intervenire in modo centralizzato e rapido sulla nuova piattaforma software, senza passare per aggiornamenti firmware completi.

Ricarica lenta sui Redmi Note 12 Pro: problema risolto

Un altro bug risolto riguarda due modelli molto diffusi della fascia media: Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G. Molti utenti avevano lamentato tempi di ricarica anomali rispetto ai valori dichiarati da Xiaomi, un problema emerso con la versione 2.0.5.0.UMOINXM di HyperOS. Il team di sviluppo ha individuato la causa nella gestione errata della ricarica rapida e ha rilasciato un fix definitivo nell’ultima release disponibile. Xiaomi invita quindi tutti i possessori di questi modelli a installare immediatamente l’aggiornamento, che ripristina le prestazioni di ricarica originali e ottimizza la protezione termica della batteria durante i cicli più intensi.

YouTube continua a non funzionare su HyperOS

Non tutte le questioni, però, hanno trovato una soluzione. Il problema più grave ancora in corso riguarda l’impossibilità di riprodurre video su YouTube: l’app si avvia correttamente, ma i contenuti non vengono caricati o si bloccano dopo pochi secondi. Secondo il report ufficiale, il bug colpisce tutti i dispositivi con HyperOS, indipendentemente dal modello o dalla regione, e non è legato a una singola versione del sistema. Xiaomi ha confermato che gli sviluppatori stanno analizzando il problema con priorità alta, in collaborazione con Google, ma al momento non esiste una data stimata per la risoluzione.