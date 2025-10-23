Stop alle truffe: WhatsApp potenzia la difesa della piattaforma

WhatsApp è da tanti anni ormai tra le applicazioni più scaricate al mondo, non solo per quanto riguarda la messaggistica istantanea, ma proprio in generale. Ogni giorno circa 2 miliardi di utenti utilizzano la piattaforma, e vengono inviati circa 1 miliardo di messaggi tra utenti.

Ovviamente questo primato è del tutto positivo, ma comporta anche degli svantaggi concreti. Ad esempio, il fatto che sia tra le app più utilizzate, la rende anche tra le più impiegate come veicoli per truffe di diverso tipo.

I cyber criminali infatti preferiscono utilizzare proprio WhatsApp come veicolo delle proprie frodi, per tentare di raggiungere quanti più utenti possibili. Arginare il problema non è semplice né per i singoli utenti, né tantomeno per WhatsApp, che sta cercando in tutti modi di rendere la sua piattaforma ancora più sicura.

WhatsApp: ecco come proteggersi dalle truffe

Il problema delle truffe che utilizzano WhatsApp è davvero concreto, poiché sono migliaia agli utenti che quotidianamente incappano in frodi di questo tipo, a cui vengono rubati i dati personali e nei casi più eclatanti anche denaro.

WhatsApp, insieme a Messenger, prenderà dei provvedimenti seri contro tutti i tentativi di truffa, introducendo delle nuove funzioni definite proprio anti-truffa. L’obiettivo è quello di tentare di bloccare il problema alla base, prima che gli utenti si invischino troppo nella truffa.

Le novità che hanno come obiettivo quello di bloccare le truffe, riguarderanno delle notifiche di sicurezza quando l’applicazione rivelerà dei comportamenti sospetti. Uno di questi comportamenti sospetti è la condivisione dello schermo con numeri sconosciuti.

In generale, in attesa delle novità che verranno introdotte, bisognerebbe in prima linea evitare di rispondere a messaggi da parte di sconosciuti, soprattutto se questi ultimi sono particolarmente allettanti. Ad esempio difficilmente qualcuno vincerà un premio della lotteria tramite un messaggio di WhatsApp, dunque è chiaro che si tratti di una truffa e che conviene non rispondere e segnalare il numero in questione.