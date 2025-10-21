BOOX presenta Palma 2 Pro: il nuovo ePaper a colori con 5G e Android 15

BOOX amplia la sua gamma di prodotti E Ink con il nuovo Palma 2 Pro, un dispositivo portatile a colori progettato per unire praticità, produttività e comfort visivo. A due anni dal primo Palma, la casa introduce una versione completamente aggiornata, dotata di connettività 5G, schermo E Ink Kaleido 3, Android 15 e 8 GB di RAM. Il prodotto in questione si sviluppa su dimensioni molto contenute, partendo da un peso di 175 grammi e terminando con un display da 6,13 pollici.

Un “plus” del nuovo modello Palma 2 Pro è quello di consentire la scelta tra versione dual-SIM o SIM + microSD, con espansione di memoria fino a 2 TB. Tutti gli utenti amano scaricare libri, navigare così come ascoltare musica o semplicemente scrivere delle note, hanno il prodotto che gli occorre.

BOOK Palma 2 Pro: schermo a colori e comfort visivo evoluto

Il display E Ink Kaleido 3 Carta 1200 offre colori naturali e realistici, perfetti per libri, riviste o fumetti digitali, mantenendo l’assenza di riflessi tipica della tecnologia ePaper. La luce frontale a doppia tonalità si adatta automaticamente alle condizioni ambientali, mentre il firmware BOOX V4.1 introduce quattro modalità di illuminazione ottimizzate per ogni tipo di utilizzo.

La funzione EinkWise regola in automatico frequenza di aggiornamento e resa cromatica in base all’attività, garantendo fluidità e un’esperienza personalizzata, sia nella lettura che nella navigazione.

Prestazioni e compatibilità

Grazie al processore Qualcomm Octa-Core e agli 8 GB di RAM, Palma 2 Pro assicura reattività e stabilità, supportando le principali app tramite Google Play Store. È inoltre compatibile con la nuova penna BOOX InkSense Plus, utile per note, evidenziazioni o liste di attività.

Il design resta fedele alla filosofia del brand: linee minimaliste, lettore di impronte digitali, rotazione automatica e superficie idrorepellente e anti-impronta. Disponibile nei colori Charcoal Black e Ivory White, unisce estetica e funzionalità.

Prezzo e disponibilità di Palma 2 Pro

Il nuovo BOOX Palma 2 Pro è disponibile sul sito ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon, con cover magnetica inclusa al prezzo consigliato di 399,99 euro.