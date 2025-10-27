Antenne Starlink usate in recenti truffe: arriva l’intervento di SpaceX

Negli ultimi anni, il Myanmar è diventato un terreno fertile per sofisticate operazioni di cybercriminalità. Quest’ultime sfruttano connessioni satellitari ad alta velocità. Al centro dell’attenzione internazionale c’è ora Starlink, il servizio satellitare di SpaceX, coinvolto in un intervento senza precedenti. Il cui obiettivo è bloccare terminali sospettati di alimentare frodi digitali su larga scala. Secondo le autorità, più di 2.500 dispositivi sono stati disattivati poiché collegati a centri di truffe. Ciò, in particolare, nella zona di Myawaddy, al confine con la Thailandia. L’azione di SpaceX si inserisce in una strategia più ampia di tutela della piattaforma, come spiegato da Lauren Dreyer, vicepresidente per le operazioni commerciali di Starlink.

SpaceX: ecco cosa è successo con le antenne Stalink

L’intervento dell’azienda arriva dopo un’operazione condotta dall’esercito birmano. Quest’ultima ha portato all’arresto di oltre 2.000 persone e al sequestro di decine di antenne Starlink all’interno di un complesso noto come KK Park. Il sito, secondo le autorità locali, ospitava un centro di truffe online su larga scala. Tra le accuse, il governo ha indicato possibili collegamenti con il gruppo armato Karen National Union, ipotesi respinta dal movimento.

Le indagini e le immagini satellitari hanno documentato un’attività intensa attorno ai compound fortificati di Myawaddy, dove centinaia di terminali Starlink erano stati installati per sostenere operazioni fraudolente. Tra cui le cosiddette “truffe romantiche” e piattaforme di investimento fasulle. L’uso di lavoratori costretti a operare sotto minaccia, fingendo identità digitali per adescare vittime sui social, mette in luce l’organizzazione sistematica di tali reti criminali.

Considerando quanto accaduto, SpaceX promette una cooperazione internazionale rafforzata per prevenire nuovi abusi. Evidenziando così come la protezione della sicurezza digitale globale sia diventata una responsabilità condivisa tra operatori tecnologici e governi. Il caso del Myanmar, pur localizzato, solleva interrogativi più ampi sull’equilibrio tra innovazione satellitare e prevenzione dei rischi criminali. Offrendo uno spunto per riflettere sulla governance delle reti digitali in contesti geopolitici complessi.