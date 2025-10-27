Unieuro: le imperdibili promo dell’Outlet Online

Quest’anno dimentica zucche finte e travestimenti improvvisati: l’atmosfera di Halloween puoi viverla davanti allo schermo, con il carrello dell’Outlet Online Unieuro pronto a farti ordinare! Ti ritrovi lì, con una tazza di cioccolata calda e la luce soffusa, mentre scorri le offerte come se fossero incantesimi digitali. Ogni click è una scoperta, ogni prezzo fa venire la pelle d’oca… in senso buono! Unieuro sembra essersi messa d’accordo con qualche strega esperta di marketing, perché gli sconti fanno paura. C’è chi accende candele, chi guarda film horror e chi, come te, accende il Wi-Fi per scovare l’affare. E tra un “boo!” e un “wow!”, ti ritrovi a sorridere davanti a sconti veri, senza illusioni o scherzetti. È il momento giusto per aggiornare la cucina, rinforzare il setup tech o preparare un regalo con largo anticipo. Pronto a un “Dolcetto o sconticino”? Unieuro ha già bussato alla tua porta.

Dolcetti e prezzi mostruosi da Unieuro

L’Outlet Online Unieuro ha deciso di giocare pesante. Per esempio, la Kenwood KMX760BC kMix Planetaria è tua a € 239,90: perfetta per dolcetti e torte da paura. Se invece preferisci il gaming, Activision Call of Duty: Modern Warfare II Standard ITA per Xbox Series X scende a € 7,99, e la Sony PlayStation Plus Card – 90 giorni a € 15,99. Unieuro ci tiene a farti giocare anche con nostalgia: la Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda costa € 29,90, ed è una chicca vintage da collezione.

Per la parte smart, l’Outlet Online Unieuro lancia il Google Pixel Watch 2 AMOLED 41 mm Nero Wi-Fi GPS a € 149,99 . Se parliamo di casa, il Samsung MG23T5018CPET Grill Bespoke Design 23 L Cipria costa € 109,99, mentre il Kit Haier HASTKU10B per sovrapporre lavatrice e asciugatrice è a € 44,99. Non mancano le piccole magie pratiche: lo switch D-Link DES-105 a € 6,99, il caricabatterie Google GA03502-EU a € 29,00, e il potente NutriBullet Pro 900 0,9 L 900 W a € 59,99.